Fnatic miniSTREAK: tastiera da gaming in offerta (-16%)

La Fnatic miniSTREAK è un’ottima tastiera meccanica da gaming, oggi si trova in offerta su Amazon a 91,99€, lo sconto del 16% cirrisponde ad un risparmio di 18 euro rispetto al prezzo solito.

La miniSTREAK è una tastiera meccanica cablata e si collega al PC tramite cavo USB-C, questa versione è dotata di layout italiano e switch meccanici Cherry MX Silent Red, la configurazione ideale per i gamer più esigenti. Il formato TKL mantiene i tasti funzione ma rinuncia al tastierino numerico, ciò si traduce in un design più compatto che lascia maggior spazio al mouse sulla scrivania.

Non manca la retroilluminazione RGB che può essere impostata tramite gli appositi tasti in alto o accedendo al software per PC Windows, tramite il quale si possono impostare fino a 4 profili diversi. All’interno della confezione di vendità della Fnatic miniSTREAK è presente un pratico poggiapolsi, che si aggancia magneticamente alla base della periferica ed offre un ottimo supporto al polso, caratteristica fondamentale per chi resta al PC diverse ore al giorno.

Oggi la tastiera meccanica da gaming Fnatic miniSTREAK è disponibile in offerta su Amazon a 91,99€, un prezzo ridotto del 14% per una delle periferiche più apprezzate dai PC gamer. Il prodotto è compatibile con la spedizione Prime e la consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.