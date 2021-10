Focus 88: videosorveglianza HD firmata Motorola

“Hello, ladruncoli“. Non li accoglierà così la telecamera di sorveglianza Motorola, ma al tempo stesso non sarà comunque una buona accoglienza il fatto che un obiettivo HD li aspetti per segnalare al proprietario di casa una intrusione non desiderata. Focus 88 per i locali di piccoli dimensioni, Focus 89 quando serve maggior definizione, sempre e comunque con prezzo e brand in grado di garantire un ottimo rapporto qualità/costo.

Motorola Focus 88

Ecco infatti che il noto brand della telefonia mette in campo i propri materiali e la propria esperienza per un modello “Focus 88” che, al prezzo di soli 49,99 euro, si candida ad un posto in salotto o nel corridoio per monitorare, fotografare e riportare quel che accade. Motorola ha infuso in questo progetto il meglio che si possa pensare per una videocamera di sorveglianza interna: connessione wireless, installazione semplificata, comunicazione audio bidirezionale, addirittura la capacità di ruotare l'obiettivo da remoto per una visione d'insieme di tutto il contesto.

Per salire ad una definizione Full HD sono sufficienti 79 euro, ma in molti casi una definizione HD è più che sufficiente per cogliere tutti i dettagli utili (soprattutto quando il locale non è esageratamente ampio. Attenzione alle disponibilità, però: il modello Focus 88 sta andando a ruba su Amazon e ne restano ormai disponibili soltanto poche unità. Completa subito l'ordine, insomma, o l'occasione andrà sfumata rapidamente.