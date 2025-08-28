 Fogli Google, Gemini nomina le tabelle e semplifica le formule
Gemini potenzia la funzione Converti in tabella di Fogli Google con la denominazione automatica e le formule più leggibili.
Business AI Informatica App e Software
Invece di “E2:E15”, ora si può scrivere “Spese_Ufficio”. Fogli Google ha appena integrato Gemini nella sua funzione di conversione tabelle, trasformando un processo noioso in qualcosa di quasi intelligente. L’AI non solo formatta i dati, ma li battezza con nomi sensati, rendendo le formule leggibili come frasi invece che geroglifici numerici.

Gemini su Fogli Google, tabelle con nomi automatici e formule smart

Un anno fa Google aveva introdotto i “suggerimenti intelligenti” su Fogli. Basta cliccare su un blocco di dati e appare l’opzione “Converti in tabella“. Una funzione sicuramente utile, ma basica. Ora Gemini analizza i dati e capisce di cosa si tratta. Un elenco di costi diventa automaticamente “Spese_Ufficio”, un tracker di progetti diventa “Stato_Progetto”.

La differenza è notevole. Prima era necessario scrivere formule criptiche come “=SUM(E2:E15)” che dopo due settimane non ci si ricordava nemmeno più cosa calcolavano. Ora basta scrivere “=SUM(Spese_Ufficio[Importo])” e chiunque capisce immediatamente cosa si sta facendo.

Inoltre, quando si aggiunge una riga alla tabella “Spese_Ufficio”, tutte le formule si aggiornano automaticamente. Non si deve più correggere manualmente “E2:E15” in “E2:E16” ogni volta che si inserisce una nuova voce. La tabella cresce e si restringe, e le formule seguono il flusso.

Disponibilità

La nuova funzione è disponibile per i clienti Workspace con piani Business Standard/Plus, gli abbonati Enterprise Standard/Plus, chi paga per Google AI Pro e Ultra, i possessori di componenti aggiuntivi Gemini Education, e i nostalgici con i vecchi Gemini Business ed Enterprise (ora defunti). Gli account Google gratuiti sono esclusi.

I domini Rapid Release stanno già ricevendo la funzione. I domini Scheduled Release dovranno aspettare fino al 12 settembre. Inoltre, l’amministratore del dominio deve abilitare le “funzioni intelligenti e impostazioni di personalizzazione” nella console di amministrazione.

Come disattivare Gemini

Non tutti amano l’AI che si intromette nel loro lavoro. Per i puristi del foglio di calcolo, c’è una via di fuga: Strumenti > Controlli suggerimenti > deseleziona “Abilita suggerimenti tabella”. Google ha imparato che forzare l’AI sulla gente genera più resistenza che entusiasmo.

Gemini anche su Moduli Google

Mentre Fogli diventa più intelligente, su Moduli Google Gemini suggerisce le domande. L’AI analizza il contesto e propone fino a quattro nuove domande pertinenti.

Fonte: Neowin

Pubblicato il 28 ago 2025

Tiziana Foglio
Pubblicato il
28 ago 2025
