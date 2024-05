Fogli Google: la novità per le tabelle che piacerà agli utenti Excel

Nei giorni in cui l’attenzione è tutta rivolta alle novità provenienti dall’evento I/O 2024, il lancio di una funzionalità destinata alla gestione delle tabelle in Fogli Google rischia inevitabilmente di passare in secondo piano. Nel concreto delle operazioni quotidiane, può comunque avere un impatto maggiore e più immediato rispetto a quello dei tanti annunci legati all’intelligenza artificiale. Vediamo di cosa si tratta.

Creazione automatica delle tabelle in Fogli Google

Il gruppo di Mountain View sta introducendo un comando che permette di selezionare un set di celle e di trasformarle in una tabella con un solo click, applicandole inoltre regole per la formattazione automatica. Troverà posto all’interno del menu “Formato”, alla voce “Converti in tabella”. L’animazione qui sotto lo mostra in azione.

Google risponde così a una richiesta giunta più volte e da più parti, andando a soddisfare un’esigenza espressa da molti utenti. Ecco quanto si legge nell’annuncio.

Sappiamo che eseguire operazioni ripetitive, come aggiornare i dati in un foglio di calcolo, può richiedere molto tempo. Inoltre, mantenere la struttura e la formattazione dei dati può risultare difficile quando ci sono più persone ad aggiornare il documento.

Sono quattro i punti di forza implementati da bigG.

Applicazione della formattazione automatica; possibilità di impostare la tipologia di dati per ogni colonna; opzioni per la gestione di regole relative alla tabella (e non al resto del documento); riferimenti alle specifiche parti della tabella da utilizzare nelle formule.

Un’altra aggiunta è quella che riguarda la disponibilità di modelli preimpostati che potranno poi essere riempiti con i propri dati, semplificando il processo di creazione. Ce ne sono diversi, ad esempio per la gestione degli inventari, per la pianificazione degli eventi e così via.

La distribuzione della novità ha già preso il via e arriverà a interessare tutti gli utenti, anche quelli con account personale gratuito, entro i prossimi 15 giorni.

Excel di Microsoft, va detto, dispone della funzionalità da lungo tempo.