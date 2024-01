FOLLE SCONTO di 120€ per questa Cassa Bluetooth in Legno!

Questa cassa Bluetooth è stata realizzata per gli amanti della natura o dei prodotti di design. Grazie a una scocca in bamboo, Marley Get Together è davvero bellissima. E grazie al folle ribasso da ben 120€, la pagherai ora solo 79,99€ invece dei classici 199,99€!

Marley Get Together la Cassa Bluetooth in Legno

La cassa Get Together offre un sistema audio stereo potenziato, grazie ai due subwoofer da 2,5 pollici, i due tweeter da 1 pollice e un radiatore passivo, garantendo un suono ricco di potenza e bassi avvolgenti. Con una potenza di uscita di 20 watt RMS, la cassa è in grado di riempire qualsiasi ambiente con un’esperienza musicale piena.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, la connessione wireless è resa possibile, permettendoti di collegare la cassa a qualsiasi dispositivo compatibile entro una portata di 15 metri. L’aggiunta di un microfono incorporato con funzione vivavoce rende la cassa Get Together ancora più versatile, consentendoti di effettuare chiamate in vivavoce o registrare audio direttamente da essa.

La costruzione della cassa si distingue per l’impiego di materiali ecologici e riciclabili, come il tessuto REWIND di Marley, il vero legno bamboo e l’alluminio riciclabile. Questo non solo conferisce alla cassa una solida sostenibilità, ma la rende anche leggera e compatta, agevolando il suo trasporto.

La cassa Get Together ha poi la possibilità di accoppiarla senza fili ad altre casse Bluetooth Marley, creando un sistema audio surround e regalando un’esperienza di ascolto musicale ancora più coinvolgente.

Insomma, oltre ad essere davvero bella, la cassa Marley Get Together è ricca di funzionalità. Acquistala ora a soli 79,99€ invece degli originari 199,99€ di listino.

