FOLLIA Amazon: 2 Echo Dot + Presa Intelligente Meross a 34€

Rendi la tua casa smart spendendo pochissimo grazie ad Amazon che oggi ha confezionato una promozione veramente folle. In COMBINATA acquisti 2 Echo Dot + 1 Presa Intelligente Meross a soli 34,98 euro, invece di 119,97 euro. Si tratta di una vera e propria bomba che sta andando a ruba dal momento che è disponibile all’acquisto.

Non perdere tempo perché potrebbe terminare in un attimo. Il vantaggio è che con questo ordine risparmi 84,99 euro. Inoltre, in un’unica spedizione ti arriva una soluzione efficace per rendere subito domotica la tua abitazione. Con i 2 altoparlanti intelligenti potrai ascoltare musica, consultare il meteo e aggiornarti con le ultime notizie.

Grazie alla Presa Intelligente Meross potrai ottimizzare gestire diversi dispositivi. Accendi e spegni la luce solo con l’uso della voce essendo compatibile ad Alexa. Puoi anche collegarci una stufetta per riscaldare l’ambiente o un fornetto per accenderlo da remoto mentre torni dal lavoro così da trovare pranzo o cena già pronti al tuo arrivo.

2 Echo Dot + 1 Presa Intelligente Meross: ecco il Kit super ECONOMICO di Casa Intelligente

Fai l’affare del giorno e acquista il kit super economico di Casa Intelligente. Metti nel carrello 2 Echo Dot + 1 Presa Intelligente Meross su Amazon. Li pagherai solo 34,98 euro, invece di 119,97 euro. Non sappiamo cosa gli sia preso al colosso dello shopping online, ma questa è una vera e propria offerta regalo.

La tua casa diventa più smart e potrai anche ottimizzare il consumo energetico, che non è male visto il recente caro bollette. Infatti, i due altoparlanti offrono una modalità di risparmio energetico che riduce in modo intelligente il consumo di energia quando non sono in funzione e attivi.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.