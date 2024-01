FOLLIA AMAZON: tablet Android super accessoriato a soli 89,99€

Amazon sorprende tutti con questo tablet Android da 10 pollici e fornito di tutti gli accessori per trasformarlo anche in un piccolo laptop. Il prezzo in offerta è di soli 89,99 euro per un dispositivo in grado di soddisfare chi sta cercando un prodotto di questa genere senza grandi pretese e senza dover spendere troppo.

Tablet Android in super offerta: accessori e caratteristiche

Il tablet si presenta equipaggiato con l’ultimo sistema operativo Android 13. Veloce, altamente compatibile e con una protezione totale della tua privacy, questo tablet offre anche una serie di personalizzazioni. Puoi sbizzarrirti con temi del desktop, stili di testo, icone delle app e aggiungere widget utili come orologio, meteo e calendario.

Il tablet G3 è una vera potenza grazie ai suoi 12GB di RAM (6GB RAM + 6GB ROM espansione) e una memoria interna da 128GB, espandibile fino a 1TB tramite scheda SD. Con un processore da 2,0 GHz, questo tablet gestisce senza sforzi giochi, app d’ufficio e riproduzione multimediale.

Inoltre, supportando Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz, il tablet G3 offre una connessione di rete più veloce e stabile. Grazie al Bluetooth 5.0 integrato, puoi collegare dispositivi come cuffie e tastiere Bluetooth senza problemi.

Lo schermo IPS da 10 pollici offre colori chiari e ricchi in diverse condizioni di luce, migliorando la sensibilità dello schermo e il comfort del tocco. Le fotocamere anteriori e posteriori da 5 MP e 8 MP sono perfette per le videochiamate con familiari, amici e colleghi.

E c’è di più! Con il pacchetto completo di accessori, il tablet G3 diventa un PC portatile in un attimo. Riceverai un mouse, una tastiera Bluetooth, un adattatore OTG, una custodia protettiva, un dispositivo di ricarica e una protezione per lo schermo, tutto incluso nel prezzo.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora il tablet G3 e goditi un’esperienza tecnologica completa a soli 89,99€. Non aspettare, afferra questa opportunità ora.

