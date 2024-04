Formula 1: come vedere il GP Cina dall'estero in streaming

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio Cina ripartendo dal circuito di Shanghai. Una quattro giorni ricca di appuntamenti fondamentali per i piloti che si sfideranno per salire sul podio. Se sei in viaggio all’estero potresti avere qualche problema per accedere in streaming al tuo abbonamento italiano a causa dei blocchi regionali imposti da queste piattaforme. Ecco perché consigliamo sempre di avere attiva NordVPN sui propri dispositivi. Scarica e installa subito l’app.

La fortuna è anche dalla tua parte. Infatti, oggi la trovi in offerta speciale al 69% di sconto. E con il piano di 2 anni hai anche altri 3 mesi extra gratis in regalo. Un’occasione unica che puoi ottenere aprendo il link nella modalità in incognito del tuo browser. Solo così ti assicuri il massimo sconto possibile con NordVPN. Una volta installata, impostarla è molto facile.

Per vedere la Formula 1 in diretta streaming dall’estero devi solo impostare la tua connessione con un server italiano tra gli oltre 6100 server di proprietà NordVPN. In questo modo cambi la tua posizione virtuale assicurandoti l’accesso alle piattaforme di streaming che forniscono il servizio solo in Italia. A questo aggiungi anche una larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server per uno streaming senza buffering.

Formula 1 GP Cina: streaming dall’estero e orari per non perderti nulla

La Formula 1 è in programma per questo weekend a Shanghai dove si correrà il GP Cina. Per vedere tutti gli appuntamenti e le gare in diretta streaming dall’estero devi attivare NordVPN sui tuoi dispositivi. Scarica e installa subito l’app. Così non ti perderai nessuna programmazione a calendario partendo già da oggi e fino a domenica:

Giovedì 18 aprile

12:45 Paddock Live Pit Walk

13:00 Conferenza stampa piloti (differita)

5:15 Paddock Live

5:30 Formula 1 Prove libere 1

6:30 Paddock Live

9:00 Paddock Live

9:30 Formula 1 Qualifiche Sprint

10:30 Paddock Live

10:45 Paddock Live Show

11:15 Conferenza stampa Team Principal (differita)

4:15 Paddock Live

5:00 F1 Sprint

6:00 Paddock Live

8:30 Paddock Live

9:00 Formula 1 Qualifiche

10:15 Paddock Live

10:45 Paddock Live Show

7:30 Paddock Live

9:00 Formula 1 Gara

11:00 Paddock Live

11:30 Debriefing

13:00 Race Anatomy

Il calendario è preso dalla programmazione di NOW TV e Sky che detengono l’esclusiva sul campionato di Formula 1 in Italia.