Formula 1: come vedere il GP di Las Vegas in streaming dall'estero

Sei in viaggio all’estero e vorresti vedere in diretta la gara di Formula 1 sull’incredibile circuito cittadino di Las Vegas? Nessun problema, la soluzione efficace al 100% esiste ed è anche economica e facile da utilizzare. Per prima cosa attiva NordVPN scegliendo tra gli abbonamenti disponibili e in offerta speciale per il Black Friday.

Grazie a questa speciale VPN hai a tua completa disposizione server che possono aggirare i blocchi regionali imposti dalle piattaforme di streaming e così garantirti l’accesso anche quando non ti trovi in Italia. Ovviamente è necessario selezionare un server italiano per cambiare la tua posizione virtuale e così figurare in Italia anche se sei all’estero.

Il procedimento è facile e veloce. Trovi tutto nell’app multidispositivo di NordVPN. Una volta acquistata la puoi installare e attivare su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente. Addirittura è compatibile anche con gli smart TV. Niente male vero? Un’ottima notizia dato che i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata ottima per lo streaming di Formula 1 senza buffering.

Formula 1 GP di Las Vegas: tutti i benefici di una VPN

Scegliere NordVPN significa assicurarsi la possibilità di vedere tutte le gare di Formula 1, compresa quella sul circuito di Las Vegas, senza georestrizioni né blocchi regionali. Infatti, potrai cambiare posizione virtuale ogni volta che vorrai e in modo semplice, veloce e immediato. A tua disposizione ci sono oltre 5800 server di sua proprietà costantemente aggiornati.

Non perderti la gara in programma per domani, domenica 19 novembre 2023, alle 7:00 ora italiana. Sarà un’occasione spettacolare perché il Gran Premio di Las Vegas promette emozioni senza sosta. Perciò goditi anche dall’estero questo evento, senza problemi né censure, attivando NordVPN sul tuo dispositivo. Una soluzione legale che non ti creerà problemi. Anzi, otterrai anche più sicurezza grazie a una navigazione criptata e al suo anti-malware incluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.