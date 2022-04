Formula 1 GP Australia: dove vedere la gara in streaming e TV

Domenica 10 aprile 2022 potremo assistere alla prossima tappa della Formula 1 che vedrà sfidarsi le scuderie più amate sul circuito di Melbourne. Grande attesa quindi per il GP Australia con la speranza di poter assistere a momenti emozionanti che abbiamo visto con il duello tra Leclerc e Verstappen.

Quest’anno nella Formula 1 sono arrivati i Fan Token che abbracciano anche il settore delle criptovalute. Quindi, il livello di attenzione e consensi è ancora più alto, alzando così anche la posta in gioco.

Ma dove è possibile vedere la gara del 10 aprile 2022 in streaming e in TV? Scopriamolo insieme e vediamo quali sono le soluzioni disponibili per non perdere questo importantissimo appuntamento che vedrà sfidarsi i migliori piloti pronti a tutto pur di ottenere la leadership.

Formula 1 GP Australia: il calendario

Purtroppo essendo in Australia, questa volta la gara di Formula 1 verrà trasmesse live in Italia a orari non propriamente comodi. Domenica 10 aprile 2022 tutto l’ingranaggio avrà inizio alle ore 5:30, ma i semafori alla griglia di partenza si spegneranno alle 7:00 ore locali italiane. Ecco tutto il calendario della giornata:

5.30: Paddock Live

7:00 Gara F1 in Differita su TV8 alle 15.15

in Differita su TV8 alle 15.15 9:00 Paddock Live

9:30 Paddock Live – skymotori

12:30 Race Anatomy

Dove vedere il GP Australia in TV e streaming

Come è evidente, il calendario segue pedissequamente la programmazione di Sky. Difatti, la Formula 1 GP Australia verrà trasmessa in diretta sui tre canali dedicati della Pay TV che sono Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Ovviamente potranno assistervi solo coloro che hanno sottoscritto un piano di abbonamento con incluso il pacchetto sport.

Nondimeno è possibile anche vedere la gara in chiaro su TV8, il canale del digitale terrestre. Questa verrà trasmessa in differita alle ore 15:15 anche per chi non ha intenzione di alzarsi presto la domenica per vedere questo duello.

La gara della Formula 1 GP Australia sarà trasmessa anche in streaming. Sono diverse le soluzioni percorribili. Per chi è abbonato Sky, se in viaggio, potrà seguirla tramite l’app Sky Go. Un’altra possibilità è NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Infine, anche TV8 permette di vedere la gara in streaming direttamente alla sezione dedicata sulla sua pagina ufficiale.