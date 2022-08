Formula 1 GP del Belgio: come vedere le gare in streaming, anche gratis

Grande attesa per gli amanti della Formula 1 rimasti a digiuno dai loro “eroi” durante la lunga pausa estiva. Ora che i piloti hanno ricaricato le batterie, tutto è pronto per continuare la dura lotta al podio. Appuntamento segnato per questa due giorni di gare con la F1.

Le scuderie sono già con il piede sull’acceleratore e sperano di poter guadagnare punti in classifica grazie alle performance dei loro piloti. Tuttavia il circuito di Spa-Francorchamps in Belgio non è tra i più facili. La sua complessità sta nel fatto che risulta essere il più completo di tutti i tracciati.

In altre parole, questa pista offre curve e rettilinei di tutte le lunghezze e distanze. Perciò è fondamentale la concentrazione e una conoscenza specifica di tutte le insidie. Insomma, lo Spa-Francorchamps è il riassunto di tutti i circuiti presenti nella Formula 1.

Se vuoi vedere le gare in streaming gratis è necessario dotarsi di una buona VPN. Tra le tante disponibili NordVPN è la migliore perché offre server ottimizzati per garantire una connessione stabile e veloce, senza interruzioni. Inoltre, si aggiorna costantemente per garantirti l’accesso da qualsiasi luogo e verso qualsiasi contenuto estero.

Formula 1 Gran Premio del Belgio: calendario e gare

Prima di scoprire come vedere le gare gratis, diamo un’occhiata insieme al fitto calendario che caratterizza questa ulteriore tappa della Formula 1. Ci troviamo in Belgio, sul tracciato di Spa-Francorchamps e questa è la programmazione completa degli appuntamenti:

Venerdì 26 agosto 2022

10:25 Prove Libere F3

11:35 Prove Libere f2

14:00 Prove Libere 1

15:30 Qualifiche F3

17:00 Prove Libere 2

18:30 Qualifiche F2

10:35 Gara 1 F3

13:00 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

18:00 – Gara 1 F2

8:50 Gara 2 F3

10:20 Gara 2 F2

15:00 Gara

Come vedere il GP del Belgio in streaming gratis

Ovviamente, per vedere il GP del Belgio secondo i canali ufficiali in italiano è necessario avere un abbonamento a Sky o a NOW TV. Oppure è possibile vedere alcune gare in diretta, mentre la maggior parte in differita, su TV8. Ma per assistere a tutta la Formula 1 in streaming gratis dovrai attivare NordVPN.

Con questa VPN abbatterai ogni limite geografico e potrai accedere tramite server specifici ai numerosi channels disponibili che offrono una visione gratuita delle gare. Ecco l’elenco completo e aggiornato per la stagione in corsa:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

