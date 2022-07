Formula 1: tutto per gustarti in streaming il GP di Francia

Sei pronto per goderti al meglio la dodicesima tappa della Formula 1 2022? Sul circuito di Francia tutto è pronto per una delle gare più attese del campionato di quest’anno. Come abbiamo ormai visto finora, nulla è scontato e tutto può cambiare all’improvviso.

Quindi meglio prendere nota di tutta la programmazione dedicata al Gran Premio di Francia per non perderti nemmeno un attimo di ciò che accadrà sulla pista. I piloti sono agguerriti più che mai e la Ferrari vuole dimostrare ciò che vale insieme a una RedBull che non vuole cedere il passo per nulla al mondo.

Se sei in viaggio, magari anche all’estero, non preoccuparti perché c’è un modo pratico e sicuro per assistere alla programmazione completa della Formula 1 di questo weekend. La soluzione si chiama ExpressVPN e ti permette di accedere a tutti i contenuti in streaming da qualsiasi parte del mondo.

Dovrai solo selezionare un server italiano e poi collegarti alla tua piattaforma preferita: su Sky Go, se sei abbonato alla Pay TV; con NOW TV, se paghi il servizio di streaming gestito da Sky; questa volta anche live, sul sito di TV8, il canale del digitale terrestre di Sky.

Formula 1 GP di Francia: la programmazione completa

Ora che sai come non perderti nemmeno uno degli appuntamenti in programma per questa dodicesima tappa della Formula 1, scopriamo insieme il calendario completo del Gran Premio di Francia. Una programmazione serrata che ti terrà incollato allo schermo.

Sabato 23 luglio

11:05 Porsche Super Cup – qualifiche

12:00 conferenza stampa team

12:45 Paddock Live

13:00 F1 – prove libere 3

14:00 Paddock Live

14:45 W Series – race

15:30 Ferrari Challenge – Coppa Shell Gara 1 – Hockenheim (Sky Sport Action)

15:30 Paddock Live

16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

17:00 Race of Champions (Sky Sport MotoGP)

17:05 Ferrari Challenge – Trofeo Pirelli Gara 1 – Hockenheim (Sky Sport Arena)

17:15 Paddock Live

17:55 F2 – Sprint Race

19:00 Paddock Live Show

8:00 Rally di Roma Capitale – Live Stage 1 (Sky Sport Action)

10:00 F2 – Formula Race

11:40 Porsche Super Cup – Gara

13:30 Paddock Live Gara

15:00 F1 – gara (in diretta anche su TV8)

17:00 Paddock Live

17:05 Ferrari Challenge – Trofeo Pirelli Gara 2 – Hockenheim (Sky Sport Action)

17:30 Paddock Live – skymotori

18:00 Ferrari Challenge – Coppa Shell Gara 2 – Hockenheim (Sky Sport Action)

19:00 Race Anatomy

19:00 Rally di Roma Capitale – Live Stage 2 (Sky Sport Action)

Gran Premio di Francia: come vederlo in streaming gratis

Oltre ai due appuntamenti in diretta su TV8, puoi goderti il GP di Franciagratis in streaming seguendo uno dei Channels interamente dedicati alla Formula 1. Per farlo però prima devi installare EspressVPN che ti offre anche server ottimizzati per lo streaming. Ecco l’elenco completo e aggiornato dei Channels F1:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

