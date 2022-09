Formula 1 GP Olanda: calendario e gare per il streaming live

La Formula 1 fa tappa in Olanda questo weekend per un’altra gara emozionante. I piloti stanno già scaldando i motori per una corsa senza esclusione di colpi verso il podio. Il campionato è super avvincente quest’anno e non mancherà anche in questa occasione di regalarci colpi di scena.

Le monoposto sono pronte per dare il meglio, perciò non possiamo perderci nemmeno un minuto di questo Gran Premio d’Olanda della Formula 1. Un’occasione sempre speciale per assaporare il sapore dell’asfalto e degli pneumatici che stridono durante le curve.

Potrai vedere questa tappa della Formula 1 in streaming live grazie a una buona VPN. Il nostro consiglio è di utilizzare NordVPN ottimizzata proprio per questa funzionalità. Ti permetterà di collegarti ai channels che garantiscono la trasmissione delle gare gratis migliorando anche la connessione.

Formula 1 GP d’Olanda: programmazione completa delle gare

Anche questo weekend saremo impegnati a guardare le prodezze dei nostri piloti preferiti della Formula 1. Vediamo quindi tutta la programmazione completa delle gare per il GP d’Olanda. Ovviamente non prendiamo impegni così da non perderci nemmeno uno di questi appuntamenti emozionanti:

Venerdì 2 settembre 2022

12.30 Prove Libere 1

16:00 Prove Libere 2

12:00 Prove Libere 3

15:00 Qualifiche

15:00 Gara

GP d’Olanda in streaming gratis

Ora che abbiamo visto il calendario completo del GP d’Olanda, scopriamo come poter vedere le gare in streaming live gratis. Per farlo è necessario dotarsi di una buona VPN. Come vi dicevamo, la migliore per questo è NordVPN che include funzionalità di ottimizzazione per lo streaming. Una volta installata dovrai solo collegarti a uno di questi channels aggiornati per la Formula 1:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

