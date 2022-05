Formula 1 GP Spagna: come non perdersi le gare live in streaming

La Formula 1 continua il suo emozionante percorso con il campionato 2022. Ora la tappa che vedrà sfidarsi i piloti sul circuito di Montmeló è arrivata a Barcellona, in Spagna. Sono tante le emozioni vissute finora durante le precedenti sfide.

Siamo rimasti a bocca aperta per i risultati di alcuni piloti, ma la Ferrari inizia a farci preoccupare un po’. Tutto è in trepidante attesa per scoprire come finirà la gara di domenica 22 maggio. Da oggi e fino a domani ci aspetta un fitto calendario di appuntamenti.

Le qualifiche ci diranno chi sarà ai primi posti sulla griglia di partenza quando i semafori accenderanno la gara di Formula 1 sul circuito Montmeló a Barcellona. Perciò vediamo insieme tutta la programmazione e come non perdere le gare live in streaming.

Ovviamente, se vi trovate all’estero o volete fruire meglio dei contenuti trasmessi tramite la rete, dovrete installare sul vostro dispositivo una buona VPN. Tra tutte quelle disponibili in commercio la migliore è NordVPN perché non solo è completa, ma offre server ottimizzati proprio esclusivamente per lo streaming.

Formula 1: il calendario delle gare

Tutto è pronto per dare inizio alla Formula 1 GP di Spagna. Ieri si sono giocate le prove libere e le qualifiche delle due categorie di F2 e F3. Oggi si concluderanno le prove libere e vedremo le qualifiche della F1. Per non perderci nemmeno uno degli appuntamenti in programma ecco il calendario completo degli eventi:

Sabato 21 maggio

10:55 Sprint Race F3

12:00 conferenza stampa team (differita)

12:45 Paddock Live

13:00 prove libere 3 F1

14:00 Paddock Live

14:35 race W Series

15:25 Paddock Live

16:00 qualifiche F1

17.35 Sprint Race F2

18.35 Paddock Live Show

10:55 Sprint Race F3 12:00 conferenza stampa team (differita) 12:45 Paddock Live 13:00 prove libere 3 F1 14:00 Paddock Live 14:35 race W Series 15:25 Paddock Live 16:00 qualifiche F1 17.35 Sprint Race F2 18.35 Paddock Live Show Domenica 22 maggio

10:00 Formula Race F3

11:30 Formula Race F2

13:30 Drivers Parade

14:00 Paddock Live

15:00 Gara F1

17:00 Paddock Live

17:30 Paddock Live – skymotori

19:00 Race Anatomy

Come vedere il GP di Spagna in streaming

La Formula 1 anche quest’anno è esclusiva di Sky. Infatti, come avrete notato, il calendario della due giorni che vi abbiamo riproposto segue la programmazione della Pay TV. Nondimeno, tramite streaming sarà possibile vedere le gare su NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky, e, ovviamente, su Sky Go, l’applicazione che ripropone in portabilità l’abbonamento sottoscritto. Inoltre, in differita saranno disponibili gli eventi più importanti su TV8, il canale Sky del digitale terrestre, e in streaming sul suo sito ufficiale.

Per vivere un’esperienza streaming soddisfacente sia dall’Italia, ma anche accessibile da un altro Paese, è necessario installare una buona VPN. Tra quelle disponibili c’è NordVPN che unisce sicurezza, praticità di utilizzo ed efficienza in un’unica soluzione, ottimizzata proprio per lo streaming.

Tra l’altro, sono disponibili anche dei Channels ai quali collegarsi con NordVPN, per poter assistere alla programmazione completa della Formula 1 GP di Spagna. Ecco l’elenco completo e aggiornato:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.