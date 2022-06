Formula 1: orari e programmazione streaming del GP di Canada

Grande attesa per gli amanti della Formula 1 che questo weekend è in Canada. I piloti delle monoposto si sfideranno sul circuito di Montreal non lasciando nulla al caso. La lotta serrata tra Red Bull e Ferrari sta appassionando questo campionato.

Sarà necessario che i due piloti del “cavallino rampante” inizino un inseguimento serrato altrimenti i due “tori” voleranno via insieme ai loro punti in classifica. Perciò siamo certi che le sorprese non mancheranno alzando così i livelli di adrenalina nel corpo.

Il nono appuntamento della Formula 1 2022 sarà disponibile in streaming su NOW TV, la piattaforma di contenuti digitali gestita da Sky, e su Sky Go, l’applicazione che permette di portare sempre con sé il proprio abbonamento alla Pay TV. Non mancherà anche la differita sul sito ufficiale di TV8.

Nondimeno, è bene ricordare, per chi si trova all’estero, che è necessario attivare una VPN, altrimenti non sarà possibile accedere da territorio straniero ai contenuti in streaming del GP di Canada. Tra quelle disponibili, la migliore è sicuramente ExpressVPN.

Attivandola sul proprio dispositivo, permette di aggirare le restrizioni geografiche di queste piattaforme. Inoltre, i suoi server sono sempre ottimizzati per lo streaming. Perciò è una valida risorsa anche per chi vive in Italia. Protezione e velocità allo stato puro grazie a ExpressVPN.

Formula 1 GP Canada: il calendario completo degli appuntamenti

Scopriamo ora il calendario completo degli appuntamenti della Formula 1 dedicati alla nona tappa del campionato di quest’anno. I giochi si completeranno sul circuito di Montreal, in Canada. Saranno due giorni particolarmente intensi:

Sabato 18 giugno 2022

17:45 Pre libere 3

18:00 Prove libere 3 GP Canada

19:00 Post libere 3

20:15 SkyMotori

21:30 Pre qualifiche

22:00 Qualifiche GP Canada

23:15 Paddock Live

17:45 Pre libere 3 18:00 Prove libere 3 GP Canada 19:00 Post libere 3 20:15 SkyMotori 21:30 Pre qualifiche 22:00 Qualifiche GP Canada 23:15 Paddock Live Domenica 19 giugno 2022

18:30 Driver’s parade

19:00 Pre gara

20:00 GP Canada

22:00 Post gara

23:30 Skymotori

00:00 Race Anatomy

Attivando ExpressVPN potrai assistere a tutta la programmazione Sky, qui sopra riportata, in streaming anche se ti trovi all’estero. Inoltre, potresti anche decidere di collegarti ai Channels che trasmettono le gare, così da sperimentare un modo differente di assistere alla Formula 1:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

NBC Sports 🇺🇸 (free);

Sky Sports 🇬🇧(paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (paid);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (paid);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

RTS 🇨🇭 (free);

Cosmote OTT 🇬🇷 (paid);

Alpha TV 🇬🇷 (free);

Duna TV 🇮🇹 (paid);

RaiPlay 🇮🇹 (free);

RTBF 🇧🇪 (free);

TV Globo 🇧🇷 (paid);

Canal+ 🇫🇷 (paid).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.