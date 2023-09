Forspoken, 19€ per la tua copia PlayStation 5: vivi l'indimenticabile

Se stai cercando un titolo per la tua PlayStation 5 e ti vuoi immergere in un’avventura indimenticabile, lasciati dire che ho trovato il titolo perfetto per te. Spendi poco ma non te ne penti neanche un secondo. Sto parlando proprio di Forspoken, un open world tutto da scoprire.

Visto che è in promozione su Amazon, questo è il momento di agire. Collegati al volo e approfitta del 33% di sconto per portarlo a casa con appena 19,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Forspoken su PlayStation 5 è un’avventura eccezionale

Vesti i panni di un’eroina e perditi in una vera e propria avventura avvolgente che si trasformerà in un’odissesa non solo di storie ma anche di emozioni. Con Forspoken trovi pane per i tuoi denti soprattutto se sei amante degli open world e della grafica mozzafiato.

Se non ne hai mai sentito parlare, ti illustro in due frasi quale sarà il tuo obiettivo. Dovrai guidare Frey in un viaggio indimenticabile il cui obiettivo è ritrovare la strada di casa. Come mai? È stata catapultata in un mondo antico e pieno di magia. Durante il gameplay sarai chiamato a scoprire e risolvere misteri di Athia e come gestire il potere.

Il gioco si caratterizza per la presenza di parkour intuitivo, arsenale vasto, incantesimi personalizzabili e tanto tanto altro ancora.

Non perdere la tua occasione, arricchisci la libreria della tua PlayStation 5 e porta a casa la tua copia su Amazon di Forspoken a soli 19,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.