FORTE SCONTO per Xiaomi Smart Band 9: così è un must have

Metti al polso (o sotto l’albero per fare un regalo hi-tech) il nuovo Xiaomi Smart Band 9: lo trovi in sconto su Amazon nella giornata del Cyber Monday. Lo smartband, rinnovato nel design e nelle caratteristiche rispetto alle generazioni precedenti, è stato lanciato da poco ed è già diventato l’articolo più venduto nella categoria Activity tracker sull’e-commerce, un vero e proprio record, a testimonianza della qualità del prodotto. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza più importanti.

Non perdere l’offerta su Xiaomi Smart Band 9

Mette al polso un display AMOLED Da 1,62 pollici a colori (con luminosità fino a 1.200 nit regolata automaticamente e frequenza di aggiornamento da 60 Hz) racchiuso all’interno di una cornice metallica realizzata in materiale resistente. Tra le funzionalità supportata ci sono quelle per il monitoraggio costante della salute e il supporto a oltre 150 modalità sportive per l’attività fisica. Ancora, l’autonomia fino a 21 giorni con una sola ricarica costituisce un altro punto di forza. È resistente all’acqua e l’interfaccia dei quadranti è personalizzabile a piacere. Pesa 15,8 grammi, davvero una piuma. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire lo sconto e acquista Xiaomi Smart Band 9 al prezzo di soli 35,99 euro. Inoltre, se hai un abbonamento Prime attivo per te c’è anche la consegna gratuita in pochi giorni (vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari).

Il Cyber Monday di oggi è il momento perfetto per risparmiare e concludere nel migliore dei modi la Settimana del Black Friday. Trova idee per un regalo di Natale hi-tech su amazon.it/blackfriday e approfitta delle offerte prima che scadano.