Forward Secrecy nelle VPN: cos'è e come protegge la privacy degli utenti

Il Forward Secrecy, detto anche Perfect Forward Secrecy (oppure PFS) è un particolare sistema di cifratura che rappresenta una delle armi in più per le VPN, per quanto riguarda la protezione dei dati dell’utente. Si tratta di un elemento essenziale per poter garantire la massima privacy a chi utilizza la VPN.

Una VPN, ricorrendo al Forward Secrecy, infatti, può contare su di un sistema di crittografia che modifica regolarmente le chiavi di crittografia. Si tratta di una soluzione più efficace rispetto a un sistema a chiavi “statiche”. Se una chiave compromessa, infatti, il sistema si aggiornerà annullando la violazione. Solo una piccola quantità dei dati, quindi, sarà affetta.

Forward Secrecy: come protegge la privacy

Con Forward Secrecy è possibile sfruttare un sistema di crittografia che modifica regolarmente le chiavi di crittografia. Di conseguenza, il set di chiavi cambia in modo rapido, mettendo al sicuro il trasferimento di dati, anche in caso di compromissione di una chiave.

Se la chiave viene compromessa, infatti, un hacker può accedere ai dati criptati. La chiave compromessa, però, è utilizzabile solo per accedere a un piccolo pacchetto di dati in quanto il pacchetto successivo sarà protetto da una chiave differente.

Di conseguenza, la violazione avrà un impatto quasi nullo e la stragrande maggioranza dei dati trasmessi continuerà ad essere protetta da un sistema efficace di crittografia. È chiaro, quindi, che ricorrere al Forward Secrecy permette di incrementare la sicurezza e, quindi, di protegge meglio i dati degli utenti.

