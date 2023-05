Forza Napoli: su Amazon quel che serve per festeggiare lo scudetto

Finalmente, dopo un’attesa durata ben 33 anni, il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia. Al via le celebrazioni per la vittoria, non solo all’ombra del Vesuvio, ma in tutta Italia e nel mondo. A chi cerca un prodotto ufficiale per prendere parte ai festeggiamenti, consigliamo un salto sullo store del club ospitato da Amazon, dove sono in vendita le t-shirt ufficiali Campioni d’Italia 22/23 in tutte le taglie e molto altro.

Su Amazon si festeggia lo scudetto del Napoli

Qui è dove proponiamo una selezione di articoli rivolti ai tifosi azzurri e a tutti coloro che cercano un pezzo da collezione, indissolubilmente legato a un momento storico per il calcio nostrano. Per le taglie disponibili e altre informazioni consultare le singole schede dei prodotti raggiungibili attraverso i link di seguito.

Decisivo per il terzo scudetto azzurro il pareggio di ieri sera contro l’Udinese, ottenuto in rimonta nel secondo tempo. Ormai, il distacco in classifica è talmente ampio che, nonostante ancora manchino diverse giornate da giocare prima della fine del campionato, i partenopei hanno già la certezza di poter scendere in campo il prossimo anno con il tricolore cucito sul petto. Non accadeva dai tempo di Maradona.

In conclusione, segnaliamo che molti altri prodotti e gadget sono proposti all’interno dello store ufficiale del Napoli ospitato su Amazon e curato in collaborazione con EA7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.