Foto di cibo come quelle dell'iPhone con l'AI di Midjourney

I generatori di immagini AI come Midjourney stanno aprendo nuove possibilità creative, consentendo agli utenti di generare immagini di alta qualità con relativa facilità, semplicemente inserendo una richiesta testuale. Tuttavia, per ottenere risultati di alta qualità, è necessario un certo livello di abilità e sperimentazione nella formulazione delle richieste.

Creare immagini AI realistiche con Midjourney

Midjourney, una delle principali piattaforme di generazione di immagini AI, offre la possibilità di creare immagini sorprendentemente realistiche. Un esempio di questa capacità è stato recentemente condiviso dall’utente di Reddit MagicJourknees, che ha postato una serie di immagini con la didascalia: “Il mio GF mette l’uvetta su TUTTO! È normale?“. Le immagini, che mostrano vari piatti con l’aggiunta di uvetta, hanno colto di sorpresa molti utenti, che inizialmente non si sono resi conto che si trattasse di immagini generate dall’AI.

Il prompt per ottenere risultati convincenti

MagicJourknees ha gentilmente condiviso il prompt utilizzato per creare queste immagini realistiche con Midjourney. Ecco il codice del prompt:

iPhone photo of (food name) with many raisins on top. At a (type of) restaurant (or other location). –ar 3:4 –style raw –s 75

PLUS –sref (image URL of some bad food photos you find on Yelp or elsewhere)

Questo prompt include diverse componenti chiave:

Le variabili tra parentesi, come (food name) e (type of), che devono essere sostituite con le informazioni desiderate.

Il parametro -ar, che definisce il rapporto d’aspetto dell’immagine (3:4 in questo caso).

Il parametro -style raw, che produce un’immagine meno abbellita e più accurata.

Il parametro -s, che regola il livello di “stylize” (impostato a 75 su una scala da 0 a 1000), riducendo la libertà artistica dell’AI.

Il parametro -sref, che consente di utilizzare un’immagine esistente come riferimento per lo stile visivo, inserendo l’URL diretto dell’immagine.

Sperimentare e personalizzare i prompt

Utilizzando questo prompt come punto di partenza, gli utenti possono creare le proprie foto di cibo convincenti con Midjourney. La chiave è sperimentare con diverse variabili e immagini di riferimento per ottenere risultati personalizzati e realistici.