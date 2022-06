Foto in vacanza: trucchi e consigli da un'esperta

L’estate è ormai alle porte: è la stagione del sole, delle gite al mare, in montagna e soprattutto di viaggi e vacanze. Grazie agli smartphone, immortalare questi meritati momenti di libertà è diventato ancora più semplice, a discapito – forse – della qualità degli scatti realizzati. Se la tua ambizione è quella di creare un bell’album fotografico o un incredibile portfolio in cui racchiudere istanti unici e irripetibili attraverso catture da mozzare il fiato, sei capitato nel posto giusto: grazie ai consigli di Julia Nimke sarai in grado anche tu di scattare ed editare fotografie dal taglio professionali mentre viaggi verso la tua prossima meta estiva.

Julia Nimke è una fotografa di Berlino che ha preso parte a Adobe Creative Residency, un programma che offre a due artisti di talento l’opportunità di lavorare per un anno personale e di condividere il loro lavoro e le loro scoperte con la community creativa. Il suo profilo Instagram da migliaia di follower è frutto della sua grande esperienza nel settore della fotografia di viaggio, che ha saputo racchiudere in un corso realizzato ad hoc per condividere con il suo pubblico (e non solo) consigli, trucchi e istruzioni per scattare foto impressionanti sia in contesti urbani che naturali. Puoi trovare il corso in offerta speciale al prezzo di 12,90 euro per un periodo di tempo limitato.

Fotografia di viaggio e lifestyle

Un viaggio in diciotto lezioni, dalla durata complessiva di quasi tre ore, nel quale imparerai a realizzare una serie di fotografie impiegando diverse tecniche di illuminazione e a sperimentare con la composizione per enfatizzare la prospettiva. Scoprirai a cosa servono i vari obiettivi e cosa li differenzia e riceverai da Julia preziosi consigli sui processi di post produzione e sulla presentazione del lavoro. Il progetto finale sarà la creazione di una serie di fotografie di spazi esterni che evochino l’idea di esplorazione, in grado di raccontare una storia.

Il corso è pensato per chiunque sia interessato alla fotografia e voglia migliorare le proprie abilità. È infatti ricco di informazioni utili non soltanto per coloro che vogliono migliorare i propri profili social con incredibili scatti di viaggio, ma anche per chi vuole fare della fotografia un lavoro. Per partecipare alle lezioni – che, ricordiamo, sono sempre online, on-demand e ad accesso illimitato – ti serviranno una fotocamera (o eventualmente uno smartphone) e l’accesso a software di editing come Lightroom Classic. Se vuoi approfittare dell’offerta speciale e ottenere il corso di Julia Nimke al prezzo speciale di 12,90 euro, puoi visitare la pagina ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.