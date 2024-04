NUCA: la fotocamera AI che spoglia chiunque in 10 secondi

NUCA, un progetto artistico creato da Mathias Vef e Benedikt Groß, è una fotocamera che utilizza l’intelligenza artificiale per generare automaticamente immagini di nudo di qualsiasi persona fotografata. Il suo scopo è quello di stimolare una discussione cruciale sul potenziale dell’AI, mettendo in luce tematiche quali il consenso, l’equità algoritmica e l’impatto sociale delle immagini generate.

Come funziona la fotocamera AI

Il prototipo attuale di NUCA è una fotocamera stampata in 3D con un obiettivo grandangolare di 37 mm. Quando viene scattata una foto, questa viene inviata a un server che utilizza un classificatore per analizzare l’immagine e descrivere il soggetto in un testo, includendo informazioni come sesso, età e razza.

Il testo viene poi utilizzato per generare un prompt che viene fornito a un generatore di immagini AI di tipo Stable Diffusion, insieme a un modello di Civitai, per produrre l’immagine del corpo nudo. Infine, uno strumento open source per lo scambio di volti viene impiegato per aggiungere il volto della persona fotografata all’immagine AI risultante. L’intero processo, dalla cattura della foto alla generazione del nudo, richiede circa 10 secondi.

I risultati, sebbene non sempre perfetti, sono spesso convincenti, come dimostrano le immagini condivise sul sito web di NUCA e le testimonianze dei suoi creatori.

Le reazioni contrastanti al progetto

NUCA non è un prodotto destinato alla vendita, bensì un progetto artistico che mira a suscitare riflessioni e discussioni. I video promozionali e le immagini presenti sul sito web sono intenzionalmente satirici e imitano la pubblicità di un vero gadget di consumo. Il progetto sarà incluso in una mostra intitolata “Uncanny” al Nüüd di Berlino il 29 giugno.

Vef e Groß si aspettavano reazioni diverse al loro progetto, soprattutto da parte delle donne. Alcune persone, ignare dell’esistenza di deepfake simili, sono rimaste scioccate, mentre altre hanno trovato l’idea divertente e hanno espresso il desiderio di giocarci e scattare altre foto.

NUCA accende il dibattito etico sui deepfake creati con l’AI

NUCA mette in luce un problema già noto da anni: la facilità con cui è possibile creare immagini di nudo di chiunque si abbia una fotografia, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, a differenza di app simili, NUCA genera un’immagine completamente nuova, anziché modificare una fotografia reale. Il tutto con la “complicità” dell’intelligenza artificiale, sollevando interrogativi etici e morali.