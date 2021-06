Una fotocamera compatta per iniziare a prezzo stracciato

Lasciata alle spalle l'abbuffata del Prime Day, le offerte su Amazon non sono finite: segnaliamo qui oggi quella relativa alla fotocamera digitale compatta di Vmotal (modello GDC80X2) acquistabile approfittando del 31% di sconto sul prezzo di listino. Un dispositivo low cost, ma ottimo per avvicinarsi a una forma della fotografia priva delle limitazioni che si incontrano con gli smartphone.

Un piccolo investimento per iniziare a fotografare

Ora che abbiamo messo ufficialmente un piede nell'estate, che possiamo ricominciare a muoverci più liberamente, conservare un ricordo delle nostre uscite o vacanze è d'obbligo. Lo si può fare con il telefono che tutti noi abbiamo sempre in tasca, ma con un dispositivo dedicato si ha maggiore libertà d'azione. In questo caso è possibile contare su un sensore da 12 megapixel e sulla registrazione video HD. Una scelta adatta anche per i bambini e per coloro che hanno poca dimestichezza con le app. Per tutte le altre info far riferimento alla scheda del prodotto.

Vmotal GDC80X2 include una batteria ricaricabile e sul retro è presente un ampio display LCD a coloro per controllare ogni funzione. In offerta su Amazon al prezzo di soli 31,79 euro invece di 45,99 euro come da listino, sarà sicuramente un regalo gradito, per sé o per gli altri.