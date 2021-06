Ripetitore WiFi a 8 euro su Amazon: una SUPER OFFERTA

Ok, il Prime Day è finito, ma le offerte su Amazon no: tra quelle proposte oggi, particolarmente interessante lo sconto del 48% che consente di allungare le mani sul ripetitore WiFi del marchio FKH, utile per portare la connettività in ogni angolo della casa e anche negli ambienti esterni.

Amazon: offerta lampo sul ripetitore WiFi, -48%

Arriva fino alla velocità di 300 Mbps nel trasferimento dati e integra il pulsante WPS per rendere il processo di configurazione estremamente semplice, alla portata di tutti. Non mancano poi uno slot Ethernet per la connessione cablata dei dispositivi e gli indicatori LED per il funzionamento. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Basta inserirlo nella presa di corrente a muro ed è pronto: al prezzo di soli 8,24 euro è davvero un affare. Trattandosi di un'offerta lampo su Amazon, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo e procedere subito all'acquisto poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.