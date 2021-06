SanDisk Extreme: SSD Portatile da 1TB in offerta (-13%)

SanDisk Extreme SSD si trova in offerta su Amazon a 138,99€, lo sconto del 13% corrisponde ad un risparmio di ben 41 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un disco esterno in formato NVME, racchiuso in una scocca in plastica con un particolare rivestimento gommato, che ne garantisce la resistenza agli urti e l’impermeabilità secondo la certificazione IP55. Il design compatto del disco e il peso di soli 49,9g facilitano il trasporto e grazie all’ampio foro presente ad uno dei due angoli superiori è possibile agganciare la cinghia di zaini o tracolle.

Disponibili in vari tagli di memoria, a partire da 250 GB fino a ben 4 TB, l'SSD SanDisk Extreme è ottimo per archiviare o spostare file di grosse dimensioni, è ideale anche come archiviazione in tempo reale per fotocamere e videocamere che supportano la scrittura diretta su SSD. Raggiunge velocità pari a 1.050 mb/s in scrittura e fino a 1.000 mb/s in lettura, si collega al PC via USB-C e trasferisce file da diversi GB in pochi secondi.

Oggi è possibile acquistare il disco SanDisk Extreme nel taglio da 1TB in offerta su Amazon a 138,99€, con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.