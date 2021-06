Samsung SSD 870 EVO da 1 TB in grande sconto su Amazon

Samsung è un marchio celebre per la produzione di dispositivi hi-tech per quanto riguarda l'ambito informatico. Recentemente ha annunciato la serie SSD EVO 870 che offre un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Gli utenti che cercano un disco a stato solido per incrementare la velocità del computer e del notebook possono approfittare dell'offerta di Amazon, in particolare per l'unità da 1 TB, disponibile con lo sconto del 30%.

Samsung SSD 870 EVO da 1 TB in offerta

Il Samsung SSD 870 EVO da 1 TB ha una capacità sufficiente per il sistema operativo e le applicazioni (per i backup è consigliato un disco esterno). Rappresenta quindi il miglior compromesso tra spazio di archiviazione e prezzo. Il produttore coreano ha utilizzato memorie flash V-NAND con tre bit per cella (TLC).

Il disco da 2,5 pollici ha un'interfaccia SATA 6 Gbps (noto anche come SATA 3) e integra una memoria RAM LPDDR4. Le prestazioni sono quindi limitate da quelle dell'interfaccia stessa, ovvero 560/530 MB/s di velocità sequenziali. La garanzia è di cinque anni o 300 TBW (Total Bytes Written), ovvero il numero massimo di byte che si possono scrivere durante la vita dell’unita.

Il Samsung SSD 870 EVO da 1 TB può essere acquistato su Amazon al prezzo di 97,99 euro, invece di 139,99 euro (sconto del 30%). Per la gestione dell'unità (incluso l'aggiornamento del firmware) deve essere utilizzato il software Samsung Magician.