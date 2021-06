Huawei Matebook D 15: il prezzo su Amazon è una BOMBA

Tra le offerte della categoria Informatica su Amazon, in seguito ai Prime Day, una delle più interessanti è sicuramente l'Huawei MateBook D 15. Oggi il laptop può essere acquistato in sconto al prezzo di 529 euro anziché a 649 euro. Ha tutto il necessario per il lavoro in mobilità o in modalità smart working, per lo studio e per l'intrattenimento.

Huawei Matebook D 15: caratteristiche principali

Dando un'occhiata alla scheda delle specifiche tecniche saltano subito all'occhio il meraviglio display da 15,6 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, il processore Intel Core i3-10110U affiancato dal chip grafico UHD Graphics 620, gli 8 GB di RAM DDR4 e l'unità SSD di tipo PCIe NVMe da 256 GB per lo storage. A completare la dotazione la webcam 720p, gli altoparlanti stereo, i moduli WiFi e Bluetooth, le porte USB 2.0 e 3.0 e la batteria da 42 Wh. Le dimensioni sono ‎47.2 x 35.2 x 7.2 cm e il peso è di 2.23 Kg.

Lato software il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home. Tutto questo oggi con lo sconto del 18% sul prezzo di listino in occasione della promozione di Amazon. Se avete un abbonamento Prime potreste ricevere il prodotto in meno di 48 ore lavorative.