Freebuds 6, Watch Fit 4, Serie 5 e tante altre offerte Huawei

Huawei a recentemente presentato tantissime novità nel mondo tech, prodotti indossabili, smartphone e altro dall’elevata qualità. Per l’occasione ha deciso di scontare molti di loro e proporli, quindi, in offerta assieme ad alcuni dei suoi best seller. Tale iniziativa durerà fino al 16 giugno e comprende i nuovissimi Huawei Watch Fit 4 Pro, Fit 4, tutta la gamma Watch 5 ed anche gli auricolari FreeBuds 6. In questo articolo troverete tutti quelli più interessanti corredati da brevi descrizioni, codici sconto ed eventuali regali inclusi nel prezzo.

HUAWEI WATCH FIT 4 PRO E FIT 4

Iniziamo con il Wuawei Watch FIT 4 Pro, il vero top di gamma della serie FIT, realizzato con materiali premium ed un corpo più sottile e leggero rispetto al modello precedente. La luminosità raggiunge i 3000 nits, il che significa che sarà perfettamente leggibile anche sotto la luce piena del sole. Tra le sue principali caratteristiche troviamo il sensore ECG per il monitoraggio cardiaco, la possibilità di immersioni fino a 40 metri di profondità grazie alla funzione Freediving, il doppio GPS e le mappe offline a colori che permettono di orientarsi anche senza connessione internet. Arriva anche l’ultima versione della tecnologia TruSense per monitorare con maggiore accuratezza parametri vitali come frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e temperatura corporea interna. L’altimetro barometrico integrato, la possibilità di misurare la temperatura corporea e l’introduzione di più modalità sportive, come quella pensata per i golfisti, completano il pacchetto. Lo trovate in promozione a 239 euro (codice sconto ABMAFIT40) con un cinturino extra in regalo.

Il Watch FIT 4, invece, si posiziona come una versione più accessibile e nettamente economica. Mette a disposizione molte delle funzioni principali viste sul Pro, ma utilizza materiali standard, rinunciando al titanio, al vetro zaffiro e al sensore ECG. Il design resta elegante, la batteria offre un’autonomia fino a 10 giorni e la compatibilità è garantita sia con dispositivi Android che iOS. In pratica, un compagno perfetto per chi vuole un wearable affidabile senza spendere troppo. Anche in questo caso, utilizzando il codice sconto ABMAFIT40, potrete acquistarlo a prezzo ribassato, ossia a 129 euro con un secondo cinturino in confezione. Ecco il banner dedicato.

HUAWEI WATCH 5

Passiamo ora al nuovo Huawei Watch 5 che rappresenta il salto generazionale più ambizioso nella famiglia degli smartwatch Huawei. Anche Il Watch 5 integra ufficialmente la nuova versione della tecnologia TruSense, capace di migliorare la precisione della misurazione di parametri vitali grazie all’uso di sensori ottici avanzati e all’integrazione di un algoritmo di deep learning. È in grado di analizzare il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno, il livello di stress e la temperatura corporea interna in tempo reale, adattandosi al profilo di ogni utente. Oltre a TruSense, il Watch 5 offre mappe offline a colori, una funzione Freediving che supporta immersioni fino a 40 metri, il GPS a banda doppia e una modalità multisport completa con tracciamento migliorato per attività come golf, ciclismo, corsa, nuoto e molto altro. Il display AMOLED, protetto da vetro zaffiro, e la scocca può essere scelta in due differenti dimensioni, 46 e 42 mm e con svariate tipologie di cinturini. Sfruttando il codice sconto ABMAWATCH5 potrete acquistare tutte le versioni a prezzo scontato, a partire da 399 euro. Inoltre, riceverete le cuffiette FreeBuds 6i ed un secondo cinturino in omaggio.

HUAWEI FREEBUDS 6

Tra le tante novità lanciate da Huawei e attualmente disponibili in offerta, troviamo anche le FreeBuds 6, auricolari di ultima generazione compatibili con iOS, Android e Windows. Sono caratterizzati da un design open-fit ed equipaggiati con una unità a doppio driver, dual-magnetico da 11 mm, con una nuova architettura acustica Bass Turbo 2.0. Per essere precisi, si tratta dei primi auricolari Huawei open-fit dotati di tale sistema. I FreeBuds 6 sono anche i primi auricolari open-fit Huawei a supportare l'audio lossless ad alta risoluzione fino a 2,3 Mbps che consente di supportare la trasmissione lossless per audio a 48 kHz/24 bit con codec L2HC 4.0. L'azienda, inoltre, assicura chiamate cristalline grazie alla tecnologia di soppressione del rumore che annulla i suoni ambientali di disturbo fino a 8 m/s di velocità del vento e rumori di fondo fino a 95 dB. Potete acquistarle a soli 129 euro sfruttando il coupon AMKTFB630, durante le fasi d'acquisto.

HUAWEI WATCH D2

Non poteva mancare il Huawei Watch D2. Tra le caratteristiche che rendono questo smartwatch unico nel suo genere, spicca il monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna. Grazie al sistema TruSense, questo dispositivo misura i valori pressori con un sensore di alta precisione, una mini pompa e un cuscinetto gonfiabile integrato. Huawei Watch D2 effettua, inoltre, un il monitoraggio della Fibrillazione Atriale attraverso un sistema ECG avanzato che permette di raccogliere dati in soli 30 secondi con un semplice tocco. Il display AMOLED da 1,82 pollici con una luminosità massima di 1500 nit, eccellente la visibilità in esterno e sotto la luce diretta del sole. Con oltre 80 modalità di esercizio, un sistema di posizionamento GNSS ad alta precisione e la compatibilità con iOS e Android, questo smartwatch va oltre il semplice monitoraggio della salute. Offre funzionalità per chiamate Bluetooth, gestione delle notifiche e una serie di strumenti per ottimizzare la routine quotidiana.

HUAWEI MATEPAD 11.5S

Chiudiamo con un tablet, precisamente il MatePad 11.5, uno dei più completi attualmente disponibili in commercio. Si tratta di un tablet Huawei con display Paper Mate di nuova generazione e refresh rate a 144 Hz, perfetto per la lettura e capace di proteggere i tuoi occhi durante le lunghe sessioni di studio o lavoro. Oggi vi proponiamo il bundle più conveniente, ossia quello che include sia la tastiera, sia la M-Pencil di 3°generazione in regalo. Quest’ultima è uno stilo dotato di oltre 10.000 livelli di pressione, perfetto per una produttività ai massimi livelli. Sotto allo schermo da 11,5 pollici trova posto anche una batteria da 8.800 mAh capace di garantire una autonomia davvero elevata. Il design risulta essere elegante e curato nei dettagli, le dimensioni e il peso ben ottimizzati. Non è assolutamente da sottovalutare anche il software, ricco di app sviluppate appositamente da Huawei e volte a garantire prestazioni sempre al top. La combo tra tablet, tastiera, penna e app, vi consentirà di sfruttare al meglio il Multitasking con Multi-Window, un must per tutti coloro che lo utilizzeranno come strumento principale in ambito professionale o scolastico.

In collaborazione con Huawei