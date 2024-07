FRESCO Amazon: 5 ventilatori in offerta per difenderti dal caldo africano

L’estate sta entrando nella sua fase più calda con un anticiclone di stampo africano che potrebbe farci compagnia fino a ferragosto, stando agli esperti. Giornate e nottate difficili dunque, con temperature ben al di sopra nella media che potranno rendere difficili gli ultimi giorni lavorativi prima delle ferie e disturbare anche il sonno.

Non tutti amano l’aria condizionata, o preferiscono comunque risparmiare sul costo della bolletta nonostante il caldo intenso. La miglior soluzione in questi casi è affidarsi ad un ottimo ventilatore che possa darti refrigerio in queste giornate che si preannunciano, anzi lo sono già, cocenti. Ne abbiamo selezionato 5 in offerta su Amazon per te, li trovi di seguito.

Rowenta Silence Extreme

Partiamo dal Rowenta Silence Extreme, un ventilatore a piantana con 4 velocità e turbo boost, silenzioso (perfetto dunque anche per la notte) con funzione di oscillazione automatica e 5 pale che garantiscono la massima efficienza per un ampio raggio di diffusione.

Puoi acquistarlo oggi in sconto lampo a soli 74,99 euro invece di 99,99.

Ariete 845 Freshair

Una soluzione ancora più economica è Ariete 845 Freshair, un altro ventilatore a piantana questa volta 3 velocità, elica a 3 pale, funzione di oscillazione e inclinazione personalizzata.

Oggi è in sconto a soli 39,99 euro invece di 55.

Innoliving INN-504

Cambiamo tipo di soluzione e passiamo a Innoliving INN-504 un ventilatore a torre con oscillazione automatica a 90°, molto efficiente e silenzioso con 3 velocità di ventilazione e un timer regolabile fino a 120 minuti.

Puoi acquistarlo in offerta a soli 29,90 euro invece di 39,90.

Ariete 805

Ottima scelta è Ariete 805, un potente ventilatore a torre con oscillazione a 180°, display, 3 velocità, 3 modalità di ventilazione, molto bello ed elegante e sicuramente capace di dare un refrigerio immediato e ad ampio raggio.

Oggi è in offerta limitatissima a soli 57,90 euro invece di 69,90.

Ardes AR5ST40N

Chiudiamo con un grande classico, ideale per ufficio o piccoli ambienti: un ventilatore da tavolo con 5 pale del marchio Ardes, con funzioni di oscillazione e inclinazione regolabile. Dotato di 3 velocità e anche sorprendentemente silenzioso, così che tu possa utilizzarlo anche mentre dormi.

Puoi acquistarlo solo per oggi in offerta a soli 29,90 euro invece di 34,90.

Tutti i ventilatori qui segnalati sono con disponibilità immediata e spedizione Prime. Scegli quello che fa per te e preparati a combattere il caldo anche senza usare l’aria condizionata.