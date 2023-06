Friggitrice ad aria 6L, cucini per tutta la famiglia senza OLIO

Goditi piatti sani e gustosi senza rinunciare ai peccati di gola con questa fantastica Friggitrice ad Aria 6L di Cecotec. La metti in cucina e non smetti mai di utilizzarla, soprattutto ora che fa caldo e accendere il forno è illegale.

Oggi la trovi in sconto su Amazon con un'offerta del 23% che ti permette di averla a soli 84,33€.

Ordinala subito con il tuo account Amazon Prime per riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita.

Cottura croccante e salutare con la friggitrice ad aria di Cecotec

L’estate è ormai alle porte e con lei anche la prova costume, quindi di sicuro stai facendo attenzione alla tua linea. È comune fare una dieta prima dell’arrivo del periodo estivo, ma non sempre è facile privarsi di ciò che ci piace. Se sei alla ricerca di un modo per poter mangiare qualcosa di gustoso senza privarti di niente, allora la Friggitrice ad Aria è la soluzione perfetta per te. Grazie al suo innovativo sistema di cottura potrai gustarti tutto quello che vuoi senza dover rinunciare a nulla.

Negli ultimi anni è sbarcata sul mercato questo innovativo forno ad aria calda che tutti vogliono. Questo infatti ti permette di preparare piatti fritti senza dover utilizzare litri di olio, rendendoli gustosi e molto meno pesanti. Con una potenza di 1700 w e una temperatura massima di 200°C, i tuoi piatti saranno teneri dentro e croccanti fuori. Basterà infatti una piccolissima quantità d’olio per poter friggere senza notare differenza con una frittura tradizionale. Ma non è finita qui, potrai infatti utilizzare questo forno per cucinare qualsiasi cosa tu voglia come ad esempio torte, pollo arrosto e tanto ancora.

Il display di cui è dotato è facile e intuitivo da utilizzare, basterà scegliere uno dei programmi presenti e azionarla oppure scegliere la temperatura e il tempo di cottura. Il cestello da 6 litri permette di preparare un pasto gustoso per tutta la famiglia senza dover utilizzarla più volte. La manutenzione è facile e veloce in modo da essere sempre pronta per ogni tua esigenza. Vedrai che te ne innamorerai fin da subito e non ne potrai più fare a meno.

Che cosa stai aspettando? Acquista subito su Amazon la tua Friggitrice ad Aria 6L di Cecotec all’incredibile prezzo di soli 84,33€ grazie allo sconto del 23%.

Con Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.