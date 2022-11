Friggitrice ad aria calda in offerta: il Black Friday è anche questo

Anche se non è propriamente in trend con le nostre pagine, le offerte della settimana del Black Friday di Amazon ci obbligano a parlare anche di questo prodotto. Parliamo di una friggitrice ad aria calda da 4.2 litri che viene proposta in offerta a 84,99 euro: sai quanto costerebbe? 224,99 euro.

E non finisce qui: perché hai anche la spedizione Prime, questo significa che potresti riceverla a casa già domani.

Friggitrice ad aria calda in super offerta: la follia Amazon per il Black Friday

Parliamo un po’ di dati tecnici: con questa friggitrice ad aria calda puoi preparare pranzi, cene, antipasti e contorni leggeri e sani. Hai la possibilità di friggere, arrostire, cuocere e grigliare praticamente senza usare olio, per un massimo di 6 porzioni grazie alla capienza da 4.2 litri.

L’elettrodomestico in questione è multifunzione e ti permette di scegliere anche tra 8 modalità preimpostate tra patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto. Con il selettore di temperatura puoi scegliere con precisione i gradi che ti servono, tra 80 e 200 per risultati sempre ottimali.

Pratica da usare grazie al pannello touchscreen digitale e un timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico è anche facile da pulire con i componenti amovibili lavabili in lavastoviglie. Con il cestello brevettato, la griglia rimovibile aiuta a catturare facilmente l’olio sul fondo.

Fatti o fai un bel regalo di Natale con questa friggitrice ad aria calda che paghi soltanto 84,99 euro invece dei 224,99 richiesti di listino. Un affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.