Friggitrice ad aria Philips con Wi-Fi: prezzo minimo al Black Friday

Una segnalazione veloce per l’offerta di Amazon sulla friggitrice ad aria più venduta della categoria: è il modello Philips Series 5000 da 7,2 litri, dotata di funzionalità smart grazie alla connettività Wi-Fi integrata che permette di controllarla attraverso un’applicazione su smartphone. In occasione della Settimana del Black Friday è in vendita con uno sconto del 35% sul listino che la porta al suo prezzo minimo storico.

Philips Series 5000 è la friggitrice ad aria più venduta con Wi-Fi

È definita una 16-in-1, per via delle tante funzioni supportate: frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia, scongela, fermenta e molto altro ancora. Il suo esclusivo design a stella marina e la tecnologia Rapid Air che distribuisce l’aria calda in modo ottimale permette di ottenere cibi croccanti all’esterno e teneri all’interno, con poco o zero olio aggiunto. L’app che abbiamo già citato permette inoltre di accedere a un ricettario con le istruzioni da seguire sulla preparazione delle pietanze. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutti gli altri dettagli.

Acquistala al prezzo di soli 129 euro (invece di 199 euro come da listino), approfittando dello sconto del 35% applicato in automatico. La disponibilità è immediata, la spedizione è gestita da Amazon e, se la ordini subito, la friggitrice ad aria con Wi-Fi di Philips (7,2 litri, Series 5000) arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Attenzione: le unità in promozione sono poche.

La Settimana del Black Friday ha un punto di riferimento: è amazon.it/blackfriday. Qui su Punto Informativo, invece, fino al 2 dicembre troverai le segnalazioni delle offerte più rilevanti dell’e-commerce, relative ai settori dell’elettronica, della casa intelligente e dell’informatica.