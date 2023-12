FRITZ!Box 4060: un AFFARE da prendere al volo (-23%)

Il FRITZ!Box 4060, attualmente in super sconto del 23% su Amazon, rappresenta la soluzione ideale per coloro che cercano un router Wi-Fi versatile e all’avanguardia. Con una connessione WAN a 2,5 gigabit per modem DSL, via cavo o fibra ottica, questo dispositivo si adatta a qualsiasi tipo di connessione Internet, offrendo prestazioni superiori. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 199,00 euro, anziché 259,99 euro.

FRITZ!Box 4060: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il Wi-Fi 6, con velocità di trasmissione dati fino a 6.000 Mbit/s, è il punto forte del FRITZ!Box 4060. Questo standard moderno e veloce assicura una navigazione e uno streaming ultraveloci, anche con molti dispositivi attivi contemporaneamente. La portata significativamente maggiore e la velocità di trasmissione elevata rendono questo router ideale per chi utilizza la fibra ottica.

Oltre alle prestazioni del Wi-Fi 6, il FRITZ!Box 4060 si distingue per la sua versatilità in una Smart Home. Con una base DECT per 6 telefoni cordless e prese commutabili, questo router si trasforma in un vero e proprio hub per la gestione delle comunicazioni domestiche. La porta WAN da 2,5 Gbit/s, le 3 porte Gigabit e l’interfaccia USB (3.0) lo rendono ideale anche per il collegamento di console di gioco e stampanti.

Il sistema operativo completo FRITZ!OS offre numerose funzioni pratiche, tra cui Parental Control, accesso ospite, canale automatico, panoramica della rete domestica e servizio MyFRITZ. Con aggiornamenti continui e una funzione NAS integrata, il FRITZ!Box 4060 si posiziona al centro di una rete domestica intelligente e all’avanguardia. Approfitta subito del mega sconto del 23% su Amazon e acquistalo al prezzo competitivo di soli 199,00 euro, prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.