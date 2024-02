FRITZ!OS 7.80 sui FRITZ!Box: le novità dell'aggiornamento

AVM ha appena rilasciato l’aggiornamento a FRITZ!OS 7.80 per quattro dispositivi del proprio catalogo router: si tratta di FRITZ!Box 5590 Fiber, FRITZ!Box 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Box 7530 AX. Come da tradizione per il marchio tedesco, l’update è gratuito e il processo di installazione è estremamente facile da eseguire.

Le novità dell’aggiornamento FRITZ!OS 7.80

La versione al debutto oggi porta con sé funzionalità inedite e miglioramenti. Si registrano passi in avanti per quanto riguarda la gestione della fibra ottica, ora semplificata: su FRITZ!Box 5590 Fiber e FRITZ!Box 5530 Fiber c’è nuova schermata con informazioni a proposito dello stato e della qualità della connessione, mentre su FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Box si può contare su una configurazione guidata.

Per questi quattro modelli, inoltre, c’è l’assistente per la configurazione iniziale dell’applicazione MyFRITZ!App (disponibile a breve per Android e iOS), utile per eseguire il setup della connessione in fibra ottica o DSL direttamente con lo smartphone o il tablet. L’elenco completo dei cambiamenti è riportato nel changelog sul sito ufficiale.

Nel comunicato stampa ricevuto in redazione, AVM anticipa che, entro le prossime settimane, la nuova versione del FRITZ!OS su altri prodotti della linea FRITZ!, senza però specificare quali.

Per scaricare l’aggiornamento è sufficiente aprire l’interfaccia utente del FRITZ!Box (anche digitando fritz.box nel browser), selezionando poi la voce Sistema dal menu laterale e infine l’opzione Aggiornamento . Se la disponibilità dell’update non compare in automatico è sufficiente premere il pulsante Cercare nuovo FRITZ!OS per veder comparire un avviso come quello mostrato qui sotto. A quel punto, con Avvia aggiornamento si inizia l’installazione vera e propria.

L’operazione non dovrebbe impiegare più di qualche minuto. Durante il processo si verificherà la temporanea disconnessione dalla rete wireless, si consiglia dunque di eseguirlo quando non si ha urgenza di accedere a Internet.

Al termine della procedura si sarà reindirizzati all’interfaccia del FRITZ!Box con un riepilogo delle novità introdotte.

