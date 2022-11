Wi-Fi 6 e tri-band: ecco AVM FRITZ!Repeater 3000 AX

Oggi si amplia il catalogo di ripetitori proposti da AVM, progettati per chi ha necessità di estendere la portata della propria rete wireless, senza decadimenti nelle prestazioni né compromessi in termini di sicurezza. La new entry si chiama FRITZ!Repeater 3000 AX e ha dalla sua alcuni punti di forza a livello tecnico come il supporto a Wi-Fi 6 e una velocità di trasferimento complessiva che può raggiungere i 4.200 Mbit/s. Non teme dunque le sessioni di gaming o streaming più intense, così come le smart home con decine di apparecchi connessi o gli uffici dove videochiamate e trasferimenti di grandi file sono all’ordine del giorno. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di usabilità, con il processo di configurazione che può essere portato a termine attraverso la semplice pressione di un tasto e il pulsante WPS per la connessione istantanea e sicura dei dispositivi.

AVM FRITZ!Repeater 3000 AX con Wi-Fi 6

Il cuore pulsante è costituito da tre unità radio impiegate in parallelo e in modo intelligente, con otto antenne delegate a veicolare il traffico dati. La sua natura tri-band (una a 2,4 GHz e due a 5 GHz), permette dunque di raggiungere anche gli angoli più remoti degli edifici, siano essi abitazioni o uffici, con una copertura stabile. Ad aiutare l’utente nella ricerca della posizione ideale in cui installarlo sono l’indicatore LED integrato e l’applicazione FRITZ!App WLAN.

Pieno supporto, ovviamente, per la creazione e la gestione della rete Mesh, come per il resto del catalogo AVM. Lo abbiamo visto mettendo alla prova FRITZ!BOX 7590 AX e FRITZ!Repeater 6000.

A questo si aggiungono la sicurezza del protocollo WPA3 e funzionalità pensate in modo specifico per la sostenibilità, come i LED regolabili o disattivabili e la modalità Eco che consente di risparmiare energia.

Infine, per quanto riguarda la disponibilità, è immediata: il nuovo FRITZ!Repeater 3000 AX di AVM è in vendita al prezzo suggerito di 189 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.