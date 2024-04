Fujifilm Instax SQUARE: stampa i tuoi RICORDI ovunque (-17%)

Cattura l’essenza dei momenti più preziosi della tua vita con Fujifilm Instax SQUARE Link, la stampante fotografica portatile che unisce tecnologia e creatività in un’unica soluzione innovativa. Inoltre oggi, con uno sconto del 17% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per dare vita ai tuoi ricordi e renderli tangibili per sempre. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 124,99 euro, anziché 149,99 euro.

Fujifilm Instax SQUARE: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

La magia di Instax SQUARE Link si materializza attraverso la sua funzione AR Print, che ti consente di aggiungere un tocco personale e unico alle tue foto. Scansiona il QR code sulla pellicola e lascia che la tua creatività prenda il volo, arricchendo ogni scatto con testi, sfondi e doodle tridimensionali, per un risultato davvero sorprendente.

La Instax SQUARE Link è un ponte che collega le persone attraverso la condivisione istantanea di immagini personalizzate. Grazie alla sua funzione instax Connect, puoi inviare istantaneamente le tue creazioni ai tuoi amici, ovunque si trovino, per condividere emozioni e momenti speciali con un semplice tocco.

La connettività Bluetooth di Instax SQUARE Link la rende estremamente versatile e facile da usare. Basta un rapido collegamento al tuo smartphone e potrai stampare i tuoi scatti ovunque ti trovi, con un semplice gesto verso l’alto. Personalizza le tue foto con filtri, cornici e altro ancora, per creare ricordi unici che dureranno per sempre.

Il design elegante e compatto di Instax SQUARE Link la rende l’accessorio perfetto da portare sempre con te, pronto a immortalare ogni momento speciale della tua vita. La striscia LED sul fronte aggiunge un tocco di modernità, evidenziando la modalità e lo stato dell’app, per un’esperienza di utilizzo ancora più intuitiva e coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa la tua Fujifilm Instax SQUARE Link prima che sia troppo tardi. Rendi tangibili i tuoi ricordi e condividili con chi ami, al prezzo speciale di soli 124,99 euro.