Chiavetta USB 128GB 3.1 firmata Kingston: meno di 9€ per farla tua

Diciamolo, una chiavetta USB in più a casa non fa mai male. Solitamente si finisce col perdere quella che ci serve ma Kingston risolve il problema con un occhiello integrato su questo modello. Risultato: lo appendi o lo trasformi in un portachiavi per avere a disposizione sempre 128GB di spazio super comodi.

Lo sconto in corso su Amazon è una vera e propria occasione. Collegati per approfittare del 55% e completare l’acquisto ad appena 8,90€ con un click. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavetta USB di Kingston: 128GB da portare a spasso

Comodo e pratica. Questa chiavetta USB di Kingston è compatibile con tutti i sistemi operativi e si fa usare con semplicità: collegala ed entra in funzione. La usi per casa, su computer e laptop ma anche in auto per caricare tutte le tue canzoni preferite sullo stereo e in altri mille modi diversi.

Visto l’occhiello, come ti dicevo prima, è impossibile perderla di vista. Quando ti serve sai già dove trovarla per mettere sotto i 128GB di spazio che ti vengono concessi. Non solo puoi archiviare ma anche trasferire da una parte all’altra foto, video, documenti e files vari.

Conta che hai a disposizione un connettore di tipo A ossia quello standard che però è di generazione 3.1 per ridurre i tempi di trasferimento al minimo e ottimizzare tutto quanto.

