Logitech POP è il mouse con tasto SPECIALE e prezzo REGALO (-41%)

Un mouse wireless da abbinare a qualunque dispositivo e di cui non fare mai a meno, sia che tu stia a casa che in viaggio. Logitech POP è una risorsa più che una periferica che ti permette di avere anche un tasto aggiuntivo un po’ speciale. Colorato e senza fili, sulla scrivania e in borsa diventa il tuo alleato.

Non perdere lo sconto del 41% ora in corso su Amazon che ti consente di acquistarlo ad appena 24,30€ con un click veloce sul carrello. Cosa aspetti?

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP: tutti i segreti del mouse più colorato del web

Logitech è un brand su cui andare sul sicuro quando vuoi acquistare una nuova periferica. Per un mouse wireless da collegare via Bluetooth a qualunque sistema e prodotto, il modello POP è quello che fa al caso tuo. Questo oggettino te lo porti a spasso e lo usi in ogni posto, persino in biblioteca perchè è silenzioso e non fa neanche un rumore con i suoi tasti!

Collegalo e mettilo subito alla prova grazie ai pulsanti che ti offre. Sotto la rotellina di scorrimento trovi un tasto in più rispetto al solito che puoi programmare con la tua emoji preferita per spammarla quando ti serve oppure impostare delle funzioni speciali tramite il software nativo.

Altro aspetto interessato del Logitech POP è sicuramente la batteria: ti mette a disposizione 24 mesi di autonomia per zero pensieri. In più ti dico che è multidispositivo quindi connettilo a 3 prodotti in contemporanea laddove ne hai bisogno.

Non perdere questo mega sconto del 41% su Amazon e acquista al volo il tuo Logitech POP a soli 24,30€ con un click.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.