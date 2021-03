Chi è alla ricerca di un Mini PC da destinare alla didattica a distanza o per gestire le operazioni base della produttività in smart working oggi può prendere in considerazione un’unità ricondizionata di Fujitsu Esprimo Q920, proposta su Amazon con uno sconto del 29% sul prezzo di listino.

Il prodotto funziona e sembra come nuovo. Coperto dalla garanzia di un anno Amazon Renewed.

Fujitsu Esprimo Q920 ricondizionato: il Mini PC è l’affare di oggi su Amazon

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche incluse: processore Intel Core i5 4570T, GPU Intel HD Graphics 4600, 8 GB di RAM DDR3, unità SSD da 240 GB per lo storage, quattro porte USB 3,0 e altre due 2.0, due uscite video, slot Ethernet, doppio jack audio da 3,5 mm per microfono e altoparlanti. Ulteriori informazioni nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo oggi acquistabile al prezzo di soli 155,25 euro invece di 219,00 euro come da listino. La spedizione è gratuita e immediata, curata direttamente dalla rete logistica di Amazon. Acquistando un prodotto ricondizionato con garanzia Renewed come in questo caso il cliente ha diritto alla sostituzione o al rimborso entro un anno nel caso l’articolo non appaia come nuovo o non funzioni come previsto.