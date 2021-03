Mini PC con CPU Ryzen desktop 16/512GB in offerta

Quello che vi proponiamo oggi è un mini PC semplicemente incredibile dal punto di vista delle prestazioni. Stiamo parlando del Minis Forum X300, un computer equipaggiato con un processore Ryzen di fascia desktop, ed un’espandibilità senza limiti.

Mini PC Minis Forum X300: caratteristiche tecniche

Partiamo proprio dal processore, un AMD Ryzen 5 3400GE, versione dedicata agli OEM della nota APU 3400G per PC desktop. Si tratta di una CPU da 4 core ed 8 thread grazie al supporto a SMT (Simultaneous Multi-Threading) per una frequenza massima di 4GHz. Questo è affiancato da 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. Come premesso l’espandibilità è davvero sorprendente. Innanzitutto è possibile aumentare lo spazio di archiviazione sia sostituendo l’SSD preinstallato con uno più capiente, sia aggiungendo un secondo SSD M.2 SATA, oppure aggiungendo un disco (per un totale di 3) HDD/SSD da 2,5 pollici. È possibile anche aumentare la memoria di sistema, grazie ad una configurazione dual channel capace di ospitare fino a 64GB. Da non trascurare poi la scheda video integrata, una AMD Radeon Vega 11, la quale, con i dovuti compromessi, permette di giocare agli ultimi titoli con un buon framerate. Si tratta quindi di un PC già di fascia alta, ma anche estremamente versatile e perfetto per upgrade futuri.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono quattro, tutte USB 3.0. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort che permettono di collegare due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN in grado di combinare due diverse reti per raggiungere una maggiore velocità di trasferimento. Chiudono le connessioni wireless, che grazie al chip Intel AX200, forniscono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Grazie alle offerte del giorno è possibile acquistare il PC su Amazon a soli 509,99 euro con uno sconto di ben 90 euro sul prezzo di listino.