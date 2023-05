Fujitsu Esprimo Q920, Mini PC a soli 107 euro: l'affare

Compatto, versatile e progettato da un brand leader del settore: Fujitsu Esprimo Q920 è un Mini PC adatto a gestire le operazioni base della produttività, con un design curato e pensato per occupare poco spazio sulla scrivania. Oggi lo puoi acquistare al prezzo di 107 euro, approfittando dell’offerta su Amazon dedicata. Partiamo dal sistema operativo, quello preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Il Mini PC di Fujitsu (Esprimo Q920) a prezzo stracciato

Sono invece queste le specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5 4590T, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati, porte USB 3.0 e 2.0 Type-A, slot Ethernet per la connessione cablata, uscite video DisplayPort e DVI per il collegamento ai monitor e Wi-Fi. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto. Nell’immagine qui sotto, il pannello posteriore.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, in condizioni eccellenti, perfettamente funzionante e senza alcun segno visibile da una distanza di 30 centimetri. L’acquirente può inoltre contare su un anno di garanzia grazie al programma Amazon Renewed. In questo momento hai la possibilità di acquistare Fujitsu Esprimo Q920 al prezzo finale di 107 euro, approfittando dello sconto applicato in automatico.

A gestire la spedizione, gratuita, è la logistica dell’e-commerce, assicurando la consegna in un solo giorno: se lo ordini subito sarà a casa tua entro domani, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

