Fujitsu Esprimo Q920: il Mini PC a soli 99 euro

Perfetto per gestire le operazioni di base della produttività quotidiana, come l’elaborazione dei documento e la comunicazione, Fujitsu Esprimo Q920 è il Mini PC oggi protagonista di un’offerta su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Vediamo perché, per molti, può rappresentare la scelta giusta.

L’offerta Amazon sul Mini PC di Fujitsu

Il comparto hardware è formato da un processore Intel Core i5-4590T, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 240 GB, porte USB e slot Ethernet per la connettività, uscita video DisplayPort per il collegamento al monitor e jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato certificato, pienamente funzionante. Al prezzo finale di soli 99 euro, grazie all’offerta Amazon in corso, può rivelarsi un affare per chi cerca un computer desktop dal design compatto e dalle caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività, ma non solo, anche la navigazione, le sessioni di studio e l’intrattenimento multimediale.

L’e-commerce garantisce inoltre la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, effettuando subito l’ordine, entro domani il Mini PC arriverà direttamente a casa, pronto per essere messo sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.