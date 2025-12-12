La funzione più utile di ChatGPT che nessuno usa abbastanza

ChatGPT può generare rapporti di cento pagine in pochi secondi, rispondere a domande che richiederebbero ore di ricerca, e sembra sapere praticamente tutto. Eppure esiste una funzione così semplice, che molti non la considerano nemmeno. È possibile caricare foto e file e poi fare domande su di essi.

Sì, sembra banale. Tra tutte le capacità impressionanti di ChatGPT, generazione di codice, analisi complesse, scrittura creativa, questa è quella che spicca? Davvero? Assolutamente. E chi pensa che serva solo per caricare documenti da analizzare, dovrà ricredersi.

ChatGPT può vedere le foto: ecco i 5 usi sottovalutati

Ci sono usi ovvi, fornirgli testi da leggere, documenti da analizzare, tabelle da interpretare. Ma ci sono molte altre possibilità, se solo ci si sforza di essere un pizzico più creativi. Ecco alcune delle applicazioni più utili che la maggior parte delle perone ignora.

1. Riprogettare gli spazi: dall’idea al progetto in cinque minuti

Se si vuole rinnovare uno spazio, che sia un giardino, una camera da letto, l’ufficio o anche solo un angolo della casa, ChatGPT può diventare un architetto e designer personale.

Basta allegare tutte le immagini pertinenti: foto dello spazio attuale da diverse angolazioni, planimetrie se si hanno a disposizione, misure scritte a mano su un foglio, quello che si ha. Poi dire a ChatGPT cosa si vorrebbe ottenere.

Un esempio concreto: caricando una foto di un giardino con la richiesta Riprogetta questo spazio includendo un’area salotto e molte piante , ChatGPT può rispondere con un elenco dettagliato di possibili modifiche, come elementi da rimuovere, quali piante si adattano meglio allo spazio considerando esposizione e clima, il Layout migliore per l’area salotto, costi approssimativi per ogni elemento, materiali consigliati, persino la sequenza dei lavori da seguire. Può generare anche un’anteprima visiva.

2. Assistenza alla scrittura: dall’analisi alla revisione completa

Con l’aggiornamento a GPT-5.2, fresco fresco, ChatGPT è diventato ancora più efficiente nella comprensione e modifica di testi lunghi. Se si lavora su un documento importante, un romanzo, una tesi, un rapporto professionale, si può allegare e guardare mentre il modello lo analizza rapidamente.

ChatGPT può suggerire non solo correzioni grammaticali, ma anche analisi della struttura complessiva (es. Questo capitolo è troppo lungo rispetto agli altri , La conclusione arriva troppo presto , ecc. Se si hanno dubbi su come concludere, ChatGPT può analizzare quello che è stato scritto fino a quel momento e suggerire diverse direzioni coerenti con il tono e l’argomento del documento.

Il chatbot di OpenAI può anche identificare ripetizioni, segnalare passaggi poco chiari, dare spunti su come rendere il testo più coinvolgente o più professionale a seconda dell’obiettivo. Inoltre può suggerire quali informazioni aggiuntive potrebbero rafforzare un concetto, e indicare dove trovarle.

Questo approccio è particolarmente efficace quando ci si sente persi in un punto del processo di scrittura. Magari si ha una bozza completa, ma si ha l’impressione che manchi qualcosa senza riuscire a capire cosa.

3. Analisi dei dati: trovare l’ago nel pagliaio

Se si ha un file pieno zeppo di informazioni, fogli di calcolo con migliaia di righe, database esportati, documenti tecnici lunghissimi, può essere davvero difficile trovare quello che si cerca ordinando manualmente. Affidare il compito a ChatGPT significa ottenere esattamente le informazioni di cui si ha bisogno, ma senza passare ore a filtrare dati (e a impazzire).

Ad esempio, si può fornire a ChatGPT un foglio di calcolo con migliaia di dati e chiedergli di analizzarli per individuare i punti chiave. In un paio di minuti, restituisce esattamente ciò che serve: tendenze principali, valori anomali, correlazioni interessanti, sintesi per categorie.

ChatGPT può estrarre tendenze e pattern nascosti, valori anomali che meritano attenzione, correlazioni tra variabili diverse, sintesi per categorie o periodi temporali, visualizzazioni e grafici per presentare i risultati, risposte a domande specifiche sui dati.

4. Risoluzione di problemi: dalla diagnosi alla soluzione

Un vaso rotto da riparare, un rubinetto che perde, un mobile da montare con istruzioni incomprensibili o un elettrodomestico che fa rumori strani, ChatGPT può aiutare a identificare il problema e guidare nella risoluzione.

Si allega una foto del problema. Più chiara possibile, da diverse angolazioni se necessario. Poi si chiede a ChatGPT di identificare i passaggi successivi. Il chatbot analizzerà l’immagine, identifica il problema specifico e fornisce istruzioni passo-passo per risolverlo. O, se è qualcosa che richiede un professionista, dirà esattamente come descrivere il problema quando si chiamerà l’idraulico, l’elettricista o chi di dovere.

Naturalmente, s può continuare la conversazione aggiungendo altre immagini mentre si procede, facendo domande di chiarimento, chiedendo alternative se un approccio non funziona. Ad esempio Ho seguito il tuo consiglio, ma ora succede quest’altra cosa [nuova foto]. Cosa dovrei fare?

5. Ottimizzare il curriculum: dall’analisi al restyling completo

Se il curriculum è rimasto invariato per un po’ di tempo, probabilmente ha bisogno di un aggiornamento. E non solo per correggere qualche errore di battitura, ma per ripensare completamente come si presentano le proprie competenze.

ChatGPT può analizzare il CV e fare lo stesso anche con il profilo professionale su piattaforme come LinkedIn se si fornisce un link o uno screenshot.

ChatGPT può scovare errori evidenti di ortografia, grammatica, formattazione inconsistente, date che non tornano; informazioni superflue che occupano spazio senza aggiungere valore, esperienze troppo vecchie o irrilevanti per la posizione che si cerca; competenze che si hanno, ma che non si mettono abbastanza in evidenza; se il documento è facile da scorrere rapidamente.

Grazie alla sua vasta conoscenza di ciò che funziona nel mercato del lavoro attuale, ChatGPT capisce cosa cercano i selezionatori e può aiutare a presentare la propria esperienza nel modo più efficace. Non si tratta solo di rendere il curriculum più bello, ma più efficace per ottenere colloqui.

Altri usi creativi della funzione caricamento

Una volta che si capisce il principio, caricare immagini o file e fare domande specifiche, le possibilità diventano praticamente infinite. ChatGPT può identificare attrezzi misteriosi, parti di ricambio senza etichetta, piante sconosciute, tradurre testi, fare un’analisti stilistica di un’opera d’arte o un logo, individuare l’artista o il periodo storico. Si può usare per interpretare diagrammi, grafici e persino per capire se qualcosa è autentica o contraffatta.