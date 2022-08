Furto di dati: questo software scopre se i tuoi sono nel Dark Web

Sai cos’è il Dark Web? Si potrebbe tradurre in italiano come “Web sommerso” ed è costituito da pagine web non facilmente accessibili tramite i comuni motori di ricerca. Si stima che il dark web sia più grande da 400 a 550 volte dell’internet tradizionale e può essere il posto in cui informazioni personali come account e-mail, dati bancari, dettagli sanitari e altre ancora vengono rivendute dai cybercriminali.

Norton 360 è un software, che adesso puoi acquistare in offerta eccezionale, che include una funzione che monitora e ti avvisa se trova tutte le tue informazioni personali nel Dark Web. E adesso ti spieghiamo come funziona.

Difenditi dal furto dei dati del Dark Web con Norton 360

Questa caratteristica si chiama Dark Web Monitoring ed è stata progettata per cercare nel web sommerso le informazioni personali dell’utente e nel caso avvisarlo se dovessero essere trovate. Il software è in grado di monitorare indirizzi e-mail, numeri di telefono e numeri di carte di credito con un’efficacia garantita.

Trattandosi di una realtà in continua evoluzione, questa feature si evolve di pari passo andando oltre i siti e i mercati facilmente accessibili e si infiltra in forum privati, web social e web sommerso. Nel dettaglio, con Dark Web Monitoring hai il controllo assicurato su:

5 numeri di account o di identificazione di assicurazioni

5 indirizzi e-mail

5 numeri di telefono

10 numeri di carte di credito

10 gamertag

Abituati come siamo ormai nell’epoca odierna ad affidare tutte le nostre informazioni a internet è chiaro che disporre di un sistema di protezione efficace è il modo migliore per evitare che i nostri dati finiscano nelle mani sbagliate. Norton 360 ti permette di fare tutto questo e adesso puoi approfittare dello sconto del 57% sull’abbonamento annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.