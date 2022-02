G Cloud 10, fai un backup dei tuoi dati al 50% di sconto

La prudenza non è mai troppa quando si parla di foto, video e altri dati importanti. Se anche tu hai la buona abitudine di salvare in doppia copia tutti i file, allora dovresti provare uno spazio di archiviazione cloud. Il vantaggio? File accessibili sempre, in ogni momento, liberando così anche buona parte di spazio sui nostri dispositivi. G Cloud 10 è un ottimo servizio che offre spazi cloud ad un prezzo competitivo. Ad esempio quello da 1TB, perfetto per l’utente medio, è disponibile a soli 3,99 dollari al mese, oppure 39,99 dollari all’anno.

Sul tuo personalissimo spazio G Cloud avrai la possibilità di trasferire qualsiasi tipologia di file e documento. Dunque non soltanto fotografie, video e audio, ma anche contatti e messaggi da qualsiasi dispositivo Android oppure Apple. Un solo account G Cloud supporta multipli dispositivi! Perciò potrai archiviare tutto quello che vuoi, che sia da cellulare o da computer, attraverso un’interfaccia intuitiva e veloce. La sicurezza è sempre la priorità: i dati vengono caricati su Amazon AWS Cloud e protetti da crittografia di tipo militare 256 AES.

Potrai accedere a tutti i tuoi file scaricando l’applicazione ufficiale per smartphone oppure semplicemente da browser, senza installare nulla. Una volta nel cloud potrai decidere come organizzare i dati, ad esempio in ordine cronologico per un accesso immediato a tutti i tuoi ricordi. G Cloud 10 è un servizio all-in-one: ciò significa che offre anche un supporto multimedia, che ti permette di condividere, guardare e ascoltare direttamente dal cloud, senza dover utilizzare applicazioni esterne. A questo link potrai accedere alla pagina dell’offerta, con l’elenco di tutti i piani disponibili. Il migliore per chi vuole uno spazio ampio senza spendere troppo è quello da 1TB a 3,99 dollari al mese oppure in soluzione annuale a 39,99 dollari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.