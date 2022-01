G Cloud: 50% di sconto per utilizzare il cloud

Con G Cloud è possibile proteggere i propri dati in pochi minuti, ottenendo anche uno sconto del 50%. In pratica, si pagherà $29.99 anziché $59.99!

La promo è già un grande successo, visto che si sono verificati già oltre 5 milioni di download, le recensioni degli utenti hanno una media di 4.7 stelle su 314.000 voti fino ad oggi rilasciati.

Ed ancora, è possibile espandere lo spazio di archiviazione disponibile interagendo con G Cloud o con i suoi partner sui social fino a 10GB gratis!

E' possibile migrare i propri registri delle chiamate, contatti, messaggi o contenuti multimediali su qualsiasi dispositivo Android o Apple.

Ed ancora, è possibile integrare tutti i propri gadget, nonché effettuare Backup di più dispositivi con un singolo account G Cloud.

Perché scegliere G Cloud

Ecco alcune tra le caratteristiche principali di G Cloud:

Protezione dati intuitiva

Il trasferimento o il ripristino dei dati da G Cloud può essere completato con un solo tocco.

Sicurezza eccezionale

I dati sono archiviati in modo sicuro sul cloud Amazon AWS e protetti dalla protezione AES 256 di livello militare.

Disponibile sempre e ovunque

Se non si vuole scaricare una app sullo smartphone, è possibile accedere al proprio account G Cloud e ai suoi contenuti da un browser web.

Facile accesso

Organizza i dati in ordine cronologico in un'unica posizione per accedere facilmente ai tuoi ricordi.

Tutto in uno

Condividi, visualizza, riproduci e ascolta direttamente dal cloud.

G Cloud opinioni e recensioni

Gli utenti del backup su cloud si preoccupano di chi si prende cura dei loro dati più di chiunque altro. Sono quindi orgogliosi che così tanti abbiano scelto il loro servizio e abbiano condiviso pubblicamente il loro entusiasmo sulle pagine del loro app store.

Ma quali sono le opinioni e le recensioni sui servizi di G Cloud? Come detto, il servizio viene recensito ottimamente, con una media recensioni di 4.7 su oltre 310mila voti.

Offerte in corso

Al momento della scrittura, le offerte in corso sono 3:

100 GB: $ 9,99 anziché $ 19,99 per un anno. Il piano perfetto per gli utenti che eliminano periodicamente i contenuti multimediali del telefono 1 TB: $ 19,99 anziché $ 39,99. Un ottimo piano per gli accumulatori seriali, che odiano dover eliminare qualsiasi cosa dai loro dispositivi mobili Spazio illimitato: $ 29,99 anziché $ 59,99. Il piano più popolare per non doversi mai preoccupare di perdere un singolo file multimediale o di esaurire lo spazio sul tuo telefono

Scegli il piano che fa per te da questo link!