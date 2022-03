Giornata mondiale backup: G cloud backup a -70%!

Tra le tante giornate mondiali che ormai si commemorano, forse non tutti sanno che il 31 marzo si celebra la giornata mondiale del Backup.

Il World Backup Day è una giornata per far comprendere alle persone l’importanza di fare con regolarità il salvataggio dei dati. Si celebra dal 2011 in questa data, proprio perché è il giorno prima del “pesce d’aprile” anche se ovviamente il momento giusto per farlo è ogni giorno.

Per questa occasione e per sensibilizzare ulteriormente sul tema, G Cloud ha deciso di lanciare una straordinaria promozione. G cloud backup in offerta al 70% per la giornata mondiale del backup! Scopriamo di più sulla promo.

G cloud: vantaggi

In particolare, l’offerta si rivolge a Genie Backup Manager Professional 9, una soluzione semplice, ma al contempo robusta e a vita, che consente agli utenti di eseguirlo in modo affidabile.

GBM Pro è una soluzione di backup semplice ma robusta che consente agli utenti di eseguire il backup e il ripristino in modo affidabile.

Consente agli utenti di eseguire il salvataggio dei propri dati praticamente su qualsiasi destinazione di archiviazione e utilizza la selezione di file o cartelle in stile Windows Explorer. Con la crittografia AES, puoi aggiungere sicurezza ai tuoi dati per prevenire accessi non autorizzati.

Dotato di funzionalità di ripristino di emergenza compatibile con Windows Vista, garantisce la continuità aziendale.

Genie Backup Manager Professional 9 viene offerto scontato in base al volume di questo prodotto, come di seguito riportato:

Quantità Prezzo unitario:

1 – 5 59,95 €

6 + 38,00 €

Oltre a ciò, è possibile ottenere il rimborso se non soddisfatti entro 30 giorni dall’attivazione. Codice: 70WBMONTH.

Per aderire all’iniziativa, vai a questo link e inserire il codice promozione.

Backup perché importante

Perché eseguire un backup è importante? Lo scopo è creare una copia dei dati che possono essere recuperati in caso di errore dei dati primari. Gli errori dei dati primari possono essere il risultato di guasti hardware o software, danneggiamento dei dati o eventi causati dall’uomo, come un attacco dannoso (virus o malware) o l’eliminazione accidentale dei dati.

Le copie di backup consentono di ripristinare i dati da un momento precedente per aiutare l’azienda a riprendersi da un evento non pianificato. L’archiviazione della copia dei dati su un supporto separato è fondamentale per la protezione contro la perdita o il danneggiamento dei dati primari.

Questo supporto aggiuntivo può essere semplice come un’unità esterna o una chiavetta USB o qualcosa di più sostanziale, come un sistema di archiviazione su disco, un contenitore di archiviazione cloud o un’unità nastro. Il supporto alternativo può trovarsi nella stessa posizione dei dati primari o in una posizione remota.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.