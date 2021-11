G-Story GST56: il monitor portatile che sfida la fascia alta

Quello che ti suggeriamo in questo articolo, è un monitor portatile dalla scheda tecnica incredibile considerando il prezzo. Si tratta del G-Story GST56, un pratico alleato in grado di adattarsi ad ogni esigenza con una qualità decisamente superiore alle tradizionali proposte low cost.

Monitor portatile G-Story GST56: caratteristiche tecniche

Il monitor si caratterizza per un pannello Full HD da 15,6 pollici, diagonale tipica dei computer portatili, che sfrutta la tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una fedele riproduzione cromatica con una copertura dello spazio sRGB del 99% ed un angolo di visione di ben 178 gradi. In questo caso, però, si tratta di un fast IPS in grado di portare il tempo di risposta a solo 1 millisecondo. A questo si aggiunge un refresh rate di addirittura 165Hz, che caratterizza tradizionalmente i monitor desktop di fascia medio-alta. Se tutto questo ancora non dovesse bastare, il monitor supporta il FreeSync Premium ed è certificato per la compatibilità con Nvidia G-Sync. Dal punto di vista delle prestazioni, quindi, è una soluzione che nulla ha da invidiare ai monitor desktop gaming di livello professionale. Tuttavia, i monitor portatili nascono per agevolare la produttività e quindi l’utilizzo professionale, filosofia che G-Story non tradisce.

Il monitor ha un Delta E inferiore a 2, il che consente di ottenere straordinari risultati anche nell’editing di foto e video con un’accuratezza del colore di livello superiore. Non manca il giroscopio che consente allo schermo di ruotare automaticamente, in modo da poterlo utilizzare tranquillamente in verticale. Il display, inoltre, è touchscreen il che consente di effettuare il mirroring dei dispositivi mobili ed utilizzarli direttamente da monitor. La connettività include una porta HDMI, una porta USB Type-C con doppia funzione dati/alimentazione ed una seconda porta Type-C dedicata alla trasmissione dati. Presenti gli altoparlanti integrati stereo, oltre ad un pratico jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti esterni. All’interno della confezione, infine, è presente perfino un pratico telecomando. Un monitor che racchiude davvero tutto ciò di cui si può avere bisogno, ad un prezzo decisamente accessibile.

Grazie ad uno sconto del 15%, il G-Story GST56 può essere acquistato su Amazon a soli 211,65 euro per un risparmio di 37,35 euro sul prezzo di listino.