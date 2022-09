Gadget personalizzati Gift Campaign: dove, come e perché

Il mondo dei gadget personalizzati è in continua ascesa. Una serie di elementi, infatti, ha reso questo tipo di strumento utile in molteplici occasioni, trasformando la personalizzazione in valore imprescindibile che non comporta compromessi in termini di qualità. Un gruppo come Gift Campaign, giunto sul mercato italiano dopo l’esordio spagnolo, è oggi una vetrina fenomenale di opportunità in cerca di fantasia: sarà sufficiente provare ad immaginare, infatti, per comprendere quanto variegato possa essere il campo di applicazione per un servizio simile.

Gadget personalizzati: dove, come e perché

Il quadro generale della personalizzazione dei gadget è mutato in modo considerevole negli ultimi anni, con un aumento generale della qualità e con opzioni sempre più ampie per ottenere davvero il prodotto desiderato. Gift Campaign spinge ai limiti queste estensioni aprendo ad una vetrina ricchissima di prodotti e garantendo massima assistenza nel processo di studio, ideazione e realizzazione dei propri kit.

Un servizio a tutto tondo, insomma, che offre la possibilità di veicolare valore attraverso marketing e comunicazione: non solo semplici gadget, insomma, ma vere e proprie incarnazioni di un significato che dal brand intende viaggiare verso utenti potenziali, clienti fidelizzati, pubblico esterno o portatori di interesse di vario tipo. Sono emanazioni valoriali del brand che navigano verso l’esterno, insomma, in cerca di nuovi mari da esplorare.

Dove

Le occasioni in cui utilizzare gadget personalizzati sono in continua crescita in virtù dello sdoganamento della qualità e della valorizzazione del significato. Se in primis si trattava solitamente di piccoli oggetti da produrre in grandi quantità per ottimizzare i costi in occasione di fiere o eventi, oggi i campi di applicazione sono in continua evoluzione:

battesimi e matrimoni , sia per ottenere originali bomboniere che per omaggiare gli invitati con simpatici omaggi (cappelli, foulard, occhialini, ventagli, eccetera);

, sia per ottenere originali bomboniere che per omaggiare gli invitati con simpatici omaggi (cappelli, foulard, occhialini, ventagli, eccetera); aziende , dove possono diventare maglietta o powerbank, nonché componenti di welcome-kit e altri strumenti per veicolare il brand e fidelizzarne l’immagine;

, dove possono diventare maglietta o powerbank, nonché componenti di welcome-kit e altri strumenti per veicolare il brand e fidelizzarne l’immagine; negozi e distribuzione , dove attraverso shopper, biro o altri oggetti è possibile veicolare il brand all’esterno per trovare gratuita promozione;

, dove attraverso shopper, biro o altri oggetti è possibile veicolare il brand all’esterno per trovare gratuita promozione; associazionismo, dove la bontà di un’idea vale ben più dei budget disponibili.

I quantitativi minimi di produzione, in costante diminuzione su un servizio come Gift Campaign, autorizzano inoltre a ridurre ulteriormente i numeri sui quali applicare idee similari, offrendo quindi questa opportunità anche a piccole aziende, famiglie, o gruppi talmente circoscritti che in passato il tutto non sarebbe stato in alcun modo ipotizzabile. Oggi non è più così e questo consente di moltiplicare idee e campi di applicazione potenziali.

Il limite non sta più nei numeri, nelle tipologie di prodotto o nelle potenzialità espressive, ma soltanto nella creatività dell’ideazione.

Come

Laddove il progetto realizzativo è incentrato sulla personalizzazione di un oggetto, interesse del committente è sapere che l’oggetto sia di qualità e che la realizzazione grafica (stampa, cucitura o incisione che sia) riconsegni esattamente l’effetto desiderato. Gift Campaign non solo garantisce la bontà del prodotto, ma mette a disposizione anche campioni virtuali precedenti alla realizzazione, così che colori, dimensioni, posizionamento e ogni altro dettaglio di stampa possano essere valutati preventivamente.

I preventivi hanno prezzo garantito per due settimane, tempo entro il quale potranno essere valutate tutte le opzioni per poi avviare ad una realizzazione che richiede pochi giorni e che prende il via dal momento del pagamento. L’intero progetto è seguito fin dall’inizio dal personale Gift Campaign, che garantisce massima e continuativa assistenza pre e post-vendita.

L’ordine avviene online e la consegna è rapida e gratuita: in alcuni casi è possibile produrre fino ad un minimo di soli 5 prodotti personalizzati, consentendo pertanto massima libertà di scelta nella composizione dell’ordine finale.

Perché

La personalizzazione è comunicazione ed in quanto tale veicola messaggi precisi indirizzati a chiunque riceva il prodotto ideato. Questa comunicazione può avere svariate finalità, potendo diventare espressione valoriale, spazio dedicato al brand o mero elemento informativo. Di base, tuttavia, la personalizzazione esprime sempre e comunque un aspetto importante: l’attenzione. Il gadget personalizzato, in quanto tale, non è un prodotto comune e anonimo, ma implica il riconoscimento del ricevente, una premura, del tempo speso per offrire un qualcosa.

La personalizzazione è valore in sé, addirittura al di sopra del valore nominale del prodotto personalizzato. Qualsivoglia intervento (di stampa, incisione o quant’altro) comporta, infatti, una tensione emotiva che dal brand (o dalla persona) giunge ad un destinatario che si troverà improvvisamente circondato da un abbraccio: la personalizzazione non incarna soltanto un messaggio, ma anche l’esclusività percepita dal ricevente, il contesto comune entro cui il messaggio viaggia e l’affinità che viene a crearsi in questo passaggio del testimone.

Il gadget personalizzato è dunque qualcosa che incarna un valore aggiunto che, a costi del tutto minimi, è in grado di creare empatia, feeling, comunanza di intenti. Un investimento valoriale essenziale, insomma, che trova infatti sempre maggior espressione in una società dove l’attenzione e l’emozione hanno significato e importanza particolari.

Quali gadget?

A questo punto non resta che scegliere. Borse e zaini, ad esempio, per dar corpo a spirito di squadra; magliette e felpe per vestire il personale di un negozio; chiavette USB e block notes per costruire immagine aziendale attorno al proprio team; tappetini yoga e borracce per messaggi che arrivino al tempo libero, fino a veri e propri smartwatch con logo aziendale per un effetto ancor più impattante.

Riprodurre un logo è come griffare il prodotto e trasformarlo in un omaggio; aggiungervi un messaggio può avere un effetto ulteriore, veicolando un messaggio valoriale che si unisce al brand per un effetto più esplosivo ed incisivo. La posizione della personalizzazione esprimerà discrezione o ricerca di visibilità, rivelandosi messaggio privato nel primo caso e promozione pubblica nel secondo.

Tutto comunica, insomma: logo, colore, prodotto, posizione del brand ed ogni altro dettaglio, poiché tutto concorre alla composizione del messaggio ed al suo viaggio verso il mondo esterno. Gift Campaign ha i mezzi, l’esperienza ed il prestigio per poter garantire che l’intero processo possa andare a buon fine nel migliore dei modi, trovando esattamente l’effetto cercato e valorizzando al massimo l’investimento profuso nei gadget personalizzati.

Perché questo è personalizzazione: controllo, significato, attenzione.

In collaborazione con Gift Campaign