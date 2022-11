Gadget personalizzati: il valore della giusta scelta

Hai mai avuto l’onere di coordinare la realizzazione di articoli promozionali per la tua azienda, per la tua associazione, per un evento o comunque a nome e per conto di qualcuno? Chi ha già affrontato questa sfida ben conosce le insidie che nasconde dietro le affascinanti homepage di troppi servizi dedicati a questo ambito. Dall’idea alla consegna del prodotto finito, infatti, c’è di mezzo un percorso lunghissimo e denso di interrogativi: prima del click definitivo sono molto i rischi di fare una scelta sbagliata e di ritrovarsi in mano un prodotto ben distante da quelle che erano le aspettative. Ecco perché abbiamo approfondito questa tematica nel momento stesso in cui abbiamo messo alla prova alcune delle maggiori realtà del comparto.

Articoli personalizzati, le giuste scelte

Arrivare alla realizzazione di gadget personalizzati di qualità è questione di scelte. Si sceglie il servizio a cui affidarsi, in primis, e di conseguenza si affrontano tutte le opportunità e tutti i limiti che il servizio stesso mette in tavola. Ecco perché affidarsi al giusto servizio online fa la differenza: non soltanto per la qualità della realizzazione, ma anche per le opzioni che consente di sfruttare e per il modo in cui è possibile arrivare in tranquillità alla ricezione finale dei gadget confezionati e pronti alla consegna.

Nel tempo abbiamo messo alla prova alcuni servizi, fino ad approdare a Gift Campaign. Le differenze sono emerse in modo sostanziale nel momento stesso in cui la procedura di scelta e realizzazione è iniziata.

La scelta dell’idea

Il primo grande scoglio è l’idea iniziale, la scintilla creativa che ha il dovere di trasformarsi in comunicazione: un articolo promozionale, infatti, deve farsi portatore del brand e dei suoi valori, diventando elemento che crea un rapporto tra le parti basato su un messaggio. Sfogliando il catalogo Gift Campaign questo scoglio è diventato opportunità non soltanto in virtù della vastità del catalogo disponibile, ma anche grazie all’originalità dei prodotti. “Il solito gadget” non sortirebbe infatti alcun effetto e non si farebbe portatore di alcun messaggio: l’originalità dell’approccio e della scelta iniziale è invece dirimente per arrivare a produrre articoli promozionali che sappiano davvero rispondere alla propria missione.

Con Gift Campaign (cosa non verificabile con altri store del settore) la varietà dei prodotti ed un catalogo continuamente rinnovato generano quel senso di “novità” che consente di arrivare ad un’idea più frizzante e, quindi, più efficiente.

La scelta del modello

Una volta individuato il prodotto, occorre individuare il modello. Per ogni singolo articolo, infatti, ne esistono più variabili ed a mutare sono dimensioni, forma, materiali, finiture e quant’altro. Non sono solo dettagli: proprio il dettaglio rende più “personale” l’oggetto, ritagliato per un uso ottimizzato e denotando una attenzione speciale che dona valore all’articolo in sé. Questo è il secondo elemento distintivo che Gift Campaign può vantare con il proprio servizio, dove per ogni scelta ci sono più variabili in grado di trasmettere messaggi più calibrati e forti. Non è solo questione di vastità di catalogo, insomma, ma anche di “profondità”: nel momento in cui si vanno a cesellare le scelte per raggiungere il miglior articolo possibile, questo elemento emerge con forza creando grandi differenze tra i vari servizi di personalizzazione disponibili online.

La scelta del colore

Questo è il primo vero passo legato alla personalizzazione. Il colore dell’articolo è parte integrante della “profondità” del catalogo, aspetto sul quale Gift Campaign ha la possibilità di fare la differenza su molti prodotti. Il colore è un tratto distintivo fortemente caratterizzante, in grado di definire lo stile del prodotto e la sua ideale collocazione: può sposare le tonalità cromatiche dell’azienda o accarezzare il miglior utilizzo per il destinatario, ma è in ogni caso aspetto di grande impatto per l’esito finale.

Il telo mare personalizzato potrebbe essere una buona idea, ma non sempre il colore è quello giusto; l’occhiale personalizzato è scelta ideale per un evento, ma se il colore non combacia con il logo sarebbe fuorviante; la borraccia personalizzata è un bel messaggio, ma se il colore è sbagliato sembrerà di far promozione alla concorrenza. Insomma, mai sottovalutare il colore perché tra “il solito gadget” e un vero articolo personalizzato c’è di mezzo tutta l’eleganza di una scelta intelligente e di buon gusto.

Tra colore e materiale, inoltre, v’è un rapporto profondo poiché i colori naturali sono in grado di trasmettere una sensazione calda ed un’idea precisa. Legno, sughero e corda: colori e materiali di questo tipo sono una diretta ispirazione ad elementi che trasmettono specifici valori, unendo l’idea della sostenibilità e di un approccio ecologico al brand che vi si va a stampare al di sopra. In tal senso GiftCampaign è fuggito in avanti da tempo, arricchendo il proprio catalogo con un’ampia linea di materiali naturali che consentono al brand di esprimere al meglio quei valori “green” che un pubblico sempre più sensibile è ben predisposto ad accogliere e sposare.

L’apposizione del logo

Questo è l’elemento che più di ogni altro rende Gift Campaign leader degli articoli personalizzati e partner affidabile per la realizzazione degli stessi. Il logo, infatti, è l’elemento focale e merita particolare attenzione: deve avere le dimensioni giuste, deve essere nella posizione giusta, deve avere i colori esatti, deve risultare di qualità massimale.

Su questo aspetto, del tutto cruciale per la bontà della realizzazione finale, Gift Campaign è in grado di offrire massime rassicurazioni sulla base dei propri sistemi e della propria assistenza:

se l’azienda non dispone di un logo vettoriale , ci penseranno i tecnici del servizio: basterà un JPG o un PDF per raggiungere il miglior risultato possibile;

, ci penseranno i tecnici del servizio: basterà un JPG o un PDF per raggiungere il miglior risultato possibile; partendo da un logo qualsiasi, il team potrà identificare i codici Pantone per avere un logo ideale sotto l’aspetto cromatico;

per avere un logo ideale sotto l’aspetto cromatico; nessun logo pixellato: Gift Campaign verifica la bontà del progetto prima di mandarlo avanti, a tutela della qualità del proprio servizio e con l’obiettivo di non venir meno alle aspettative del cliente;

del proprio servizio e con l’obiettivo di non venir meno alle aspettative del cliente; il logo può essere stampato dove si vuole (ove il prodotto lo permette), anche in più posizioni: qualunque sia l’opzione scelta, ci si potrà affidare all’assistenza per avere un parere o per realizzare esattamente ciò che si ha in mente.

Addirittura, Gift Campaign è in grado di arrivare ad un livello di cesellatura ancora superiore, consentendo di apporre un elemento unico e distintivo su ogni singola unità per molti degli articoli a catalogo. Questo significa che ad esempio si potrebbe stampare un numero progressivo per unità a tiratura limitata, oppure si può mettere il nome del destinatario nella stampa per ottenere un articolo personalizzato al 100%. Un servizio di questa caratura non si trova certo con altri noti servizi online di personalizzazione, dove in realtà il tutto si limita a scegliere un prodotto e ad apporvi un logo sopra: “personalizzare” è altra cosa.



Vedere il prodotto finito

L’assistenza Gift Campaign non solo è in grado di accompagnare in tutto questo percorso, non solo è in grado di offrire supporto per realizzazioni fuori dai canoni tradizionali di stampa, ma è anche essenziale per arrivare ad una sorta di “anteprima” che consente di immaginare il risultato finale del proprio progetto. Un vero e proprio campione virtuale sarà inoltre realizzato in fase di definizione della grafica di stampa, step conclusivo del percorso che porta alla nascita del prodotto personalizzato desiderato.

Ancora una volta, insomma, è l’assistenza diretta al cliente a fare la differenza: il cliente non viene abbandonato a sistemi online con parametri limitativi, ma seguito su ogni scelta mettendo a disposizione un team dedicato. Questo consente di andare oltre i limiti di un sistema pre-programmato, affidando alla sensibilità umana la scoperta di nuovi spazi espressivi, nuove formule e nuove soluzioni. Si parte da un prodotto grezzo e si arriva ad un messaggio che scalda il cuore: in mezzo non può esserci soltanto un servizio online fatto di moduli da compilare, upload da concludere e algoritmi da assecondare.

Quanti ne servono?

Una volta definito il prodotto, non resta che definire la quantità. Quest’ultima è dirimente per la valutazione dei costi di realizzazione complessivi, ma questo aspetto premia solitamente la grande azienda o il grande evento che intendono riversare grandi cifre su specifiche azioni di marketing. Gift Campaign aggiunge un elemento di novità: la possibilità di realizzare prodotti anche in quantità minime, opzione di grande utilità per piccole realtà che intendono avvalersi della personalizzazione pur senza poter mettere sul piatto budget importanti. Pochi articoli per un ufficio, pochi gadget per i membri di un team, pochi cadeaux per una iniziativa speciale: scegliendo il giusto servizio, si può fare.

Realizzazione e consegna

Non tutti gli store offrono un servizio di consegna gratuito, ma questo aspetto va tenuto in stretta considerazione nella valutazione dei costi complessivi. Nel caso di Gift Campaign non solo la gratuità è garantita, ma è anche possibile approfittare, in caso di urgenza, di un servizio di spedizione “express” per poter avere i propri articoli in tempo per una scadenza imminente. La consegna in tal caso avviene solitamente in un range tra i 5 ed i 10 giorni: il tempo è espressamente annunciato in fase di definizione dell’ordine e dipende fortemente dalla tipologia del prodotto e dalla tecnica di realizzazione della personalizzazione.

C’è una scelta iniziale e poi ci sono molte scelte successive. Quella iniziale è fondamentale perché, in base al servizio al quale ci si rivolge, si potranno contare opzioni e variabili differenti che consentiranno di arrivare davvero ad un prodotto personalizzato di qualità e non soltanto “il solito gadget”. Mettere a confronto questi servizi, dunque, non è mai soltanto una questione di prezzo, dove spesso i livelli sono ormai standardizzati: il segreto sta nei dettagli, laddove una miglior capacità organizzativa ed una maggior qualità nell’assistenza alla realizzazione fanno tutta la differenza del mondo.

In collaborazione con Gift Campaign